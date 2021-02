Xiaomi Mi Mix Fold – so schick könnten die neuen Modelle werden – Xiaomo arbeitet derzeit an faltbaren Modellen um den Samsung Fold Geräten etwas entgegen setzen zu können. In den letzten Wochen gab es schon immer wieder Leaks um ein erstes Smartphone dieser Art und bei TechinDeep hat man jetzt auf Basis dieser Informationen einige Render erstellt, die zeigen sollen, wie die neuen Geräte aussehen werden. Dazu benennt man sie auch als Xiaomi Mi Mix Fold – sicher ist diese Namensgebung bisher aber noch nicht.

Vom Konzept her ähnlich die Modelle der Galaxy Z Fold Serie von Samsung. Es gibt ein schmales Grundgerät, dass sich aufklappen lässt und dann einen doppelt so großen Hauptbildschirm bietet. Anders als Samsung scheint aber kein komplettes Zeitdisplay außen angebracht zu sein, sondern nur ein schmalerer Bereich für die Benachrichtigungen.

Bei techindeep schreibt man im Original dazu:

After Samsung, he wants a good start at Chinese manufacturers and Apple. Xiaomi, which has received 7 foldable phone patents in recent months, will introduce one very soon. Real photos of Mi Mix fold have recently been leaked. Features and designs revealed in collaboration with Xiaomiui and Techindeep reveal every detail. From the old and new photos, we can see that the Xiaomi Mi Mix Fold screen will adopt an internal folding solution similar to the Samsung Galaxy Z Fold.