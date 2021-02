Xiaomi MIUI 12.5 – so sieht der Update-Fahrplan aus – Xiaomi hat zusammen mit der Vorstellung der Mi 11 Smartphones für Deutschland auch Hinweise für das Update auf MIUI 12.5 für die anderen Modelle des Unternehmens gegeben. Das Update soll dabei Ende des 2. Quartals 2021 starten und in einer ersten Welle Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 11 beinhalten. Einen genaueren Termin dafür gibt es aber bisher noch nicht.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Es gibt auch bereits Details zu den Neuerungen und Funktionen von MIUI 12.5. Insgesamt ist es keine komplette neue Version, aber dennoch sind die Features recht interessant. Xiaomi schreibt dazu:

Nach einer kompletten Überarbeitung der System-UI wurde die CPU-Nutzung um bis zu 22% reduziert. Zudem konnte der Stromverbrauch ebenfalls um bis zu 15% gesenkt werden, was eine reibungslose Leistung und Grafik gewährleistet.

Am sichtbarsten wird dies bei den Screen Gestures, die nun flüssiger denn je sind. In früheren Systemen wurden Gesten und andere Aufgaben auf einem einzigen Thread gerendert, was zu einem Queuing von Aufgaben führte, die um die CPU-Auslastung konkurrierten. Unter diesem Szenario konnte eine Überlastung der Aufgaben zu Verzögerungen führen. In MIUI 12.5 erhalten Gesten jedoch einen eigenen Thread, wodurch sichergestellt wird, dass sie nicht durch andere Tasks gestört werden und eine sofortige Reaktion gewährleistet ist.

Ein weiteres Highlight von MIUI 12.5 sind die deinstallierbaren System-Apps. Die große Mehrheit der Apps im neuen System kann deinstalliert werden, während eine kleine Anzahl von Apps, die im Systemkern verankert sind, ausgeblendet werden können.