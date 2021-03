Eigene Rufnummer bzw. Handy Nummer ganz einfach herausfinden – Der Mensch ist heutzutage auf Kommunikation angewiesen. Ständig will man für einen bestimmten Personenkreis erreichbar sein und sich mit diesem austauschen. Will man neue Kontakte knüpfen geschieht ist dies meist auch mit der Weitergabe der Handynummer verbunden. Manchmal kann es jedoch vorkommen, dass man diese vergessen hat, doch keine Sorge es gibt mehrere Möglichkeiten die Nummer über das Smartphone oder den Netzanbieter zu erfragen. Wichtig dabei: in diesem Artikel geht es nur um die eigene Rufnummer. Wie man fremde Handynummern ermittelt oder anonym anruft haben wir in anderen Artikeln zusammen gestellt.

Der einfachste Weg: Man ruft jemanden an und lässt sich die eigene Nummer durchsagen, denn in der Regel wird die Handynummer beim Gegenüber auf dem Display angezeigt. Das ist aber natürlich auch immer etwas peinlich, weil man natürlich zugeben muss, dass man die eigene Handy-Nummer vergessen hat. Daher gibt es auch weitere Möglichkeiten, die eigene Handy-Nummer zu ermitteln, ohne das man Dritte damit belästigen muss. In diesem Artikel haben wir einen Überblick zusammen gestellt, wie man schnell und einfach die eigene Nummer für Handy bzw. Smartphone heraus findet.

Die eigene Nummer über den Netzanbieter herausfinden

Die Netzanbieter bieten eine Möglichkeit die eigene Nummer abzufragen. Je nach Netz ist die Vorgehensweise jedoch unterschiedlich. Bevor man die Nummer aber abfragen kann muss man erst einmal wissen in welchem Netz man unterwegs ist. Hierzu kann man die kostenlose Netzabfrage nutzen. Diese teilt einem Nutzer ohne Probleme mit in welchem Netz er sich befindet. Ist man sich nun sicher welches Netz man nutzt, ergibt sich je nach Art des Netzes eine andere Möglichkeit zur Rufnummer-Ermittlung.

Telekom-Netz (D1)

Im Netz der Deutschen Telekom kann man über den Code „*135#“ die Nummer einfach herausfinden. Dazu muss man einfach über das Tastenfeld den Code eingeben und auf „Anrufen“ drücken. Danach erscheint nach kurzer Zeit die Nummer auf dem Display.

Vodafone-Netz (D2)

Ist man im Netz von Vodafone unterwegs nutzt man folgende Methode:

Tastenfeld öffnen Den Code +#62# eingeben Kurz Warten bis die Nummer auf dem Display angezeigt wird

O2-Mobilfunknetz

Die Eingabe eines Codes ist bei O2 nicht so zuverlässig, dafür gibt es aber eine andere Möglichkeit. Hierzu ruft man einfach die Nummer 0800-9377546 an und lässt sich die eigene Rufnummer ansagen. Die Ansage erfolgt allerdings mit Ländercode 049, so dass man die ersten 3 Ziffern weglassen muss und stattdessen eine 0 davor setzen sollte – das ist dann die eigene Rufnummer.

Die 0800-9377546 funktioniert auch aus anderen Netzen, diese Ansage kann man also nicht nur aus dem Handy-Netz von O2 nutzen.

E-Plus-Mobilfunknetz (mittlerweile O2)



Beim Netz von E-Plus muss man folgende Herangehensweise wählen.

Nummernfeld öffnen Den Code *100# und auf „Anrufen“ drücken Nach kurzer Zeit sollte die Nummer auf dem Display stehen

Mittlerweile gibt es allerdings keine Tarife in diesem Netz mehr, alle bisherigen Eplus-Angebote wurden entweder beendet oder in das Handy-Netz von O2 übernommen, so dass man derzeit dafür die normale O2 Codes nutzen kann.

Weitere Codes für Handys und Smartphone haben wir hier zusammen gestellt: Samsung Handy Codes | Huawei Handy Codes | Xiaomi Handy Codes | iPhone Handy Codes

Die eigene Nummer über das Smartphone herausfinden

Will man die Anfrage beim Netzanbieter umgehen reicht es auch oft die Nummer im Smartphone abzufragen, da diese dort irgendwo gespeichert sein muss. Wie man an diese Nummer kommt, unterscheidet sich allerdings je nach Betriebssystem des Smartphones.

Android-Smartphones

Nutzt man eine Android Version lässt sich die Nummer folgendermaßen herausfinden:

Im Handymenü den Punkt „Einstellungen“ auswählen Dann den Reiter Optionen auswählen Weiter zu „Geräteinformationen“ Schaut man nun unter „Status“ wird hier die Rufnummer angezeigt

iPhones mit iOS

Bei Smartphones von Apple ist die Rufnummer ebenfalls ohne Probleme abfragbar. Hierzu ruft man den Menüpunkt „Einstellungen“ auf. Unter „Telefon“ kann man dann anschließend die eigene Rufnummer finden. Findet man sich damit nicht zurecht kann man auch in der Kontaktliste nach dem Eintrag „Mein iPhone“ suchen. Dort ist die Nummer ebenfalls hinterlegt.

Daneben gibt es auch noch weitere Varianten, die eine Nummer der Simkarte heraus zu finden.

