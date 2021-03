Apple: „periscopic telephoto lens“ für iPhone Modelle verschiebt sich auf 2023 – Apple arbeitet derzeit an Techniken, um die Linsen in den iPhone Kameras mit Persikop-Techniken auszustatten um so höhere optische Zoomfaktoren zu erreichen. Der Apple Analyst Ming-Chi Kuo hatte ursprünglich angenommen, dass diese Technik bereits 2022 zum Einsatz kommen könnten, in einem aktuellen Bericht geht er nun aber davon aus, dass Apple wohl erst 2023 darauf zurückgreifen kann. Die neuen Modelle in den nächsten beide Jahren werden also noch ohne diese Funktionen auskommen. Einige Android Geräte setzen bereits auf diese Persikop-Linsen – Apple verliert hier also etwas Boden. Dazu kann man davon ausgehen, dass auch die Konkurrenten diese Technik bis 2023 weiter entwickeln werden.

Zumindest für 2022 geht Kuo aber ebenfalls von Neuerungen bei der iPhone Kamera aus. Die Modelle im nächsten Jahr sollen ein Unibody-Design beim Objektiv bekommen und damit kleiner ausfallen. Das soll zumindest die Frontkamera der Modelle betreffen. Im Bericht dazu heißt es:

Um die Größe des Frontkameramoduls zu verringern, gehen wir davon aus, dass das neue „iPhone“ frühestens in 2H22 ein Unibody-Objektivdesign annehmen wird. Bei dieser Konstruktion müssen das Objektiv und der VCM (Schwingspulenmotor) vor dem Versand an CCM zusammengebaut werden. Da Largan ab 2H21 ‌iPhone‌ VCM für neue iPhones ausliefert, glauben wir, dass Largan, ein neuer VCM-Anbieter, die Produktionsvorteile des Objektivdesigns integrieren und von diesem neuen Trend profitieren kann, wenn Apple in Zukunft das Unibody-Objektivdesign übernimmt.

Für das iPhone 13 werden aber die beiden angesprochenen Techniken noch nicht zum Einsatz kommen. Bisher arbeitet Apple mit einem 2,5fachen optischen Zoom bei den iPhone 12 Modellen und wahrscheinlich wird es in 2021 keine größeren Steigerungen in diesem Bereich geben – an die Konkurrenz beim den Kamera-Zoom Techniken wird Apple also 202 wohl nicht heran kommen. Bisher ist auch nicht bekannt, was Apple in diesem Jahr für die nächste iPhone Generation plant, es gibt aber Gerüchte, dass die Face ID Technik überarbeitet werden soll.

