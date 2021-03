Google Account erstellen und wieder herstellen – Google Accounts sind in vielen Bereich wichtig, aber für allen für Android Nutzer sind sie von Bedeutung, denn die meisten Google Dienste laufen ur mit einem entsprechenden Account und wer beispielsweise den Play Store von Android nutzen will, kann dies nur über einen Google Account tun. Auch Backups laufen bei Android am einfachsten, wenn man einen entsprechende Account bei Google nutzt.

Daher wollen wir in diesem Artikel zeigen, wie man sich einen solchen Account anlegt und auch, wie man im Zweifel wieder Zugriff darauf bekommt, wenn Passwort vergessen wurde und die Zugangsdaten nicht mehr vorhanden sind.

Google Account erstellen

Ein Google Account ist kostenfrei und man kann auch mehrere Accounts pro Person nutzen. Google macht hier keine Vorgaben.

WICHTIG: Man benötigt für ein Google Konto nicht zwingend eine Gmail Adresse von Google. Die Konten lassen sich auch sehr einfach mit einem Emailkonto eines anderen Anbieters erstellen. Man benötigt aber immer eine Emailadresse.

Google schreibt selbst zur Erstellung:

Rufen Sie die Anmeldeseite für Google-Konten auf. Klicken Sie auf Konto erstellen. Geben Sie Ihren Namen ein. Geben Sie im Feld „Nutzername“ einen Nutzernamen ein. Geben Sie Ihr Passwort ein und bestätigen Sie es. Klicken Sie auf Weiter. Optional: Fügen Sie eine Telefonnummer für Ihr Konto hinzu und bestätigen Sie sie. Klicken Sie auf Weiter.

Beim Passwort sollte man auf jeden Fall auf eine starke Kombination setzen, denn Google Accounts werden auch gerne angegriffen.

Danach ist der Account fertig angelegt und man wird in den Kundenbereich weiter geleitet (eventuell muss das Login nochmal bestätigt werden).

Google Account wieder herstellen

Da Google Accounts auf vielen Geräten und von sehr vielen Nutzern weltweit eingesetzt werden, hat Google ein eigenes System dafür online gestellt, mit dem man auch ohne Passwort den Zugang zu Account bekommen kann. Dabei setzt Google beispielsweise auf bekannte Geräte, Browser oder Standorte und auch Sicherheitsfragen und Abfrage von persönlichen Daten werden eingesetzt. Man geht dabei einfach auf die Seite zur Kontowiederherstellung von Google, gibt die jeweilige Email-Adresse an und gibt dann nicht das Passwort ein, sondern wählt „Andere Option wählen“. Dann versucht Google, den Nutzer auch ohne Passwort zu identifizieren.

Google schreibt selbst dazu:

Wenn Sie sich nicht bei Ihrem Google-Konto anmelden können, versuchen Sie die folgenden Schritte: – Rufen Sie die Seite zur Kontowiederherstellung auf. – Probieren Sie möglichst viele der folgenden Tipps aus. Beachten Sie, dass eventuell nicht alle Probleme behandelt werden. Wenn Sie schon versucht haben, Ihr Konto wiederherzustellen und die Fehlermeldung „Google konnte nicht bestätigen, dass dieses Konto Ihnen gehört“ erhalten haben, wiederholen Sie den Versuch.

HINWEIS: Google nutzt für Android Geräte mittlerweile eine Sperre durch die auch mit einem Werksreset der Google Account auf den Geräten erhalten bleibt. Daher ist es noch wichtiger geworden, Zugang zum eigenen Google Account zu behalten und im Zweifeln auch wieder bekommen zu können.

