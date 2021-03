Google Account Login Probleme – so kann man sich helfen – Google Dienste sind auf fast allen Android Geräten verfügbar und in der Regel benötigt man für die Nutzung einen Account von Google, der dann mit den Diensten verknüpft wird. Wer beispielsweise über die Play Store neue Apps auf das Smartphone laden möchte, kommt in der Regel um einen Google Account nicht herum. Aber auch für Mails direkt von Google oder den Login bei anderen Diensten ist ein Google Account oft notwendig oder nützlich.

Problematisch wird es, wenn man sich nicht mehr einloggen kann und immer Fehlermeldungen bekommt. Falls man sich auch nicht mehr an den Accountnamen erinnert, wird es richtig kompliziert, aber es gibt eine Reihe von Punkte, mit denen man sich in einem solchen Fall weiter helfen kann.

Prinzipiell gilt: das Google Accounts auch oft auf andere Geräten und Diensten verwendet werden, sollte man bei Problemen prüfen, ob man sich noch direkt bei Google anmelden kann. Wenn das der Fall ist, liegt es an einem Problem mit dem Dienst und nicht am Login selbst. In dem Fall kann nur der jeweilige Dienst weiter helfen.

TIPP: Im Fall von Netzproblemen gibt es eine spezifische Fehlermeldung. Diese haben wir hier näher beleuchtet: „Bei der Kommunikation mit den Google Servern ist ein Problem aufgetreten“ – das kann man tun

Was tun, wenn man den Kontonamen nicht mehr weiß?

Der Kontoname besteht in der Regel aus der Emailadresse oder der Telefonnummer. Falls man diese Angaben nicht mehr hat oder sich nicht mehr vollständig erinnern kann, hilft ein System von Google, dass einen Account identifzieren kann:

Man kann auch über den vollständigen Namen das Konto identifizieren. Google verschickt dann per SMS oder Email einen Code und wenn man diesen bestätigt, wir eine Liste mit Nutzernanmen angegeben, der zu diesem Account passen könnte. Dort findet man dann in der Regel den richtigen Account in der richtigen Schreibweise.

HINWEIS: Dies Vorgehensweise bringt noch keinen Zugriff auf diesen Account, sondern nur den Namen des Accounts.

Was tun wenn man das Passwort nicht mehr weiß?

Mit dem Namen des Acounts kann man dann das Passwort neu setzen lassen. Dies funktioniert am einfachsten über die Passwort-vergessen Funktion direkt beim Login. Dann wird die Anleitung zum Zurücksetzen des Passworts an die hinterlegte E-Mail-Adresse zur Kontowiederherstellung geschickt.

Sollte man keine solche Adresse haben, oder keinen Zugriff mehr darauf besitzen, kann man dennoch das Google Konto wiederherstellen. Man geht dabei einfach auf die Seite zur Kontowiederherstellung von Google, gibt die jeweilige Email-Adresse an und gibt dann nicht das Passwort ein, sondern wählt „Andere Option wählen“. Dann versucht Google, den Nutzer auch ohne Passwort zu identifizieren.

Google schreibt selbst dazu:

Wenn Sie sich nicht bei Ihrem Google-Konto anmelden können, versuchen Sie die folgenden Schritte: – Rufen Sie die Seite zur Kontowiederherstellung auf. – Probieren Sie möglichst viele der folgenden Tipps aus. Beachten Sie, dass eventuell nicht alle Probleme behandelt werden. Wenn Sie schon versucht haben, Ihr Konto wiederherzustellen und die Fehlermeldung „Google konnte nicht bestätigen, dass dieses Konto Ihnen gehört“ erhalten haben, wiederholen Sie den Versuch.

HINWEIS: Google nutzt für Android Geräte mittlerweile eine Sperre durch die auch mit einem Werksreset der Google Account auf den Geräten erhalten bleibt. Daher ist es noch wichtiger geworden, Zugang zum eigenen Google Account zu behalten und im Zweifeln auch wieder bekommen zu können.

Weitere hilfreiche Beiträge zum Thema Android