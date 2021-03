Moto G50 und G100 – Motorola setzt auf Performance – Motorola setzt weiter auf neue Modellreihen und bieten neben dem neuen Moto G10 und dem G30 auch etwas teurere Geräte in der oberen Mittelklasse. Das Moto G100 kostet dabei knapp 500 Euro und soll bei der Performance mit den Topmodellen mithalten können. Dafür kommt der neuen Sanpdragon 870 5G Prozessor zum Einsatz – es dürfte interessant werden zu sehen, wie sich der SoC im Vergleich mit den SD888 Premium-Chipsätzen schlägt.

Das Unternehmen schreibt selbst zum Prozessor:

Das neue moto g100 ist eines der ersten Smartphones der Welt, das die Snapdragon™ 870 5G Mobile Platform verbaut hat. Dieser garantiert unglaublich rasante 5G(1)- und Wi-Fi 6-Konnektivität und übertrifft die Leistung aller vorherigen moto g-Smartphones(2). In Kombination mit dem 8 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher sowie dem 128 GB UFS 3.1-Speicher(3) bietet das moto g100 Performance der Spitzenklasse, was komplett neue Anwendungsfelder eröffnet. Eines davon ist unsere neue, vielfältige Ready For Plattform.