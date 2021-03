Netflix: Passwort Sharing wird unter die Lupe genommen – Netflix scheint derzeit Konten ins Visier zu nehmen, die möglicherweise Accounts des Streamingdienstes teilen, obwohl sie gar nicht dazu berechtigt sind. In den USA haben solche Nutzer jetzt Warnmeldungen bekommen und mussten die Nutzung bestätigen um den Dienst nutzen zu können. Nach den AGB des Unternehmens dürfen nur im gleichen Haushalt die Account zusammen genutzt werden. Das wird aber gerne auch anders gehandhabt und teilweise werden die Passwörter der Accounts auch an andere Nutzer weiter gegeben, die nicht zum gleichen Haushalt gehören. Mit nur einem Netflix Account kann man so mehrere Nutzer versorgen. Dagegen scheint Netflix jetzt langsam vorzugehen.

Bei Macrumors heißt es dazu:

Laut einem von The Streamable gefundenen Test geht Netflix möglicherweise gegen diejenigen vor, die Passwörter zwischen verschiedenen Haushalten teilen . Einige Netflix-Abonnenten haben beim Versuch, Inhalte zu streamen, die Meldung erhalten, dass sie nicht mit dem Kontoinhaber zusammenleben. „Wenn Sie nicht mit dem Eigentümer dieses Kontos zusammenleben, benötigen Sie Ihr eigenes Konto, um weiterzusehen“, heißt es in der Warnmeldung. Von dort aus werden Benutzer aufgefordert, das Konto mit einem E-Mail- oder Textbestätigungscode zu überprüfen oder sich für ein separates Netflix-Konto anzumelden.

Bisher war die Netflix Nutzung in dieser Form ohne Probleme möglich und das Unternehmen bietet auch weiter an, mehrere Account pro Anmeldung zu nutzen. Es kann aber passieren, dass man zukünftig mehr prüft und auch aktiv wird, wenn Nutzer das Passwort außerhalb des Haushaltes weitergeben.

In den Netflix AGB heißt es dazu:

Der Netflix-Dienst und sämtliche Inhalte, die über den Dienst angesehen werden, sind ausschließlich für Ihre persönliche und nicht kommerzielle Nutzung bestimmt und dürfen nicht mit Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, geteilt werden. Während Ihrer Netflix-Mitgliedschaft gewähren wir Ihnen ein beschränktes, nicht exklusives und nicht übertragbares Recht, um auf den Netflix-Dienst zuzugreifen und Netflix-Inhalte anzusehen. Abgesehen davon werden keine Rechte, Titel oder Ansprüche an Sie übertragen. Sie stimmen zu, den Dienst nicht für öffentliche Vorführungen zu verwenden.