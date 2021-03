Nokia G10 – startet das Unternehmen eine neue Modellreihe? – HMD Global hat die Nokia Modelle in fast allen Preisklasse auf den Markt gebracht und danach in erster Linie nur noch Updates für die jeweiligen Smartphones veröffentlicht. Aus dem Nokia 5 wurde so das Nokia 5.1 und dann das 5.2 und so weiter. Nun sieht es aber so aus, als gäbe es einige größere Veränderungen in der Modell-Palette, denn in Malaysia wurde ein Nokia Modell unter der Bezeichnung Nokia G10 (TA-1334) zertifiziert. Das wäre etwas Neues beim Unternehmen und wenn es nicht nur eine Umbenennung eines aktuellen Modells ist, dürfte spannend werden, was genau sich das Unternehmen ausgedacht hat.

Bei mysmartprice schreibt man dazu im Original:

If we go by the rumoured specs of the Nokia G10, it is expected to feature a 6.4-inch display. As of now, it isn’t known if the phone will offer a LCD or an AMOLED panel. Additionally, we still don’t if the phone will come with a high refresh rate display. The device is said to pack an octa-core processor. The processor name still remains a mystery at this point. Furthermore, the report by NokiaPowerUser had mentioned that the Nokia G10 will sport a quad-camera setup.

Von den erwarteten technischen Daten scheint es kein absolutes Topmodell zu werden und auch die Seriennummer deutet eher auf ein Mittelklasse-Smartphone (möglicherweise im unteren Preisbereich) hin. An sich ist Nokia in diesem Preisbereich recht gut aufgestellt und bietet mehrere Modelle an, daher bleibt abzuwarten, wie sich das neue Nokia G10 von den anderen Geräten abheben wird.

Leider fehlen bisher aber noch fast alle Daten zu dem neuen Smartphone und vor allem gibt es auch noch keine Leaks zum Design. Daher kann man aktuell schlecht einschätzen, ob die Geräte eine gute Ergänzung sein werden oder auch eine Möglichkeit, die eher stagnierenden Verkaufszahlen der Marke etwas zu pushen. Unklar ist auch noch, ob man das neue Nokia G10 auch in Deutschland wird kaufen können – es gibt also noch eine ganze Reihe von Unsicherheiten rund um die neuen Modelle.

BILD: Nokia Modelle zusammengestellt