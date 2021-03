Nokia: neues Event offiziell für den 8. April angekündigt – Nokia startet in den April mit einem neuen Event und wird dort wahrscheinlich einige neue Smartphones ankündigen. Das Event ist als Global Launch getaggt, daher kann man davon ausgehen, dass die Neuigkeiten dann auch für Deutschland relevant sind. Allerdings hält sich das Unternehmen in der Ankündigung bisher noch mit Details zurück, auch aus dem Claim lässt sich nicht herauslesen, was genau das Unternehmen plant. Vom Bild her könnte man auch ein Outdoor-Handy tippen, aber das ist nur Spekulation.

Die Webseite dazu ist auch bereits online (bietet aber auch noch nicht mehr Details):

Im Vorfeld war bereits ein neues Smartphone von Nokia ausgetaucht, dass möglicherweise zu einer neuen G-Serie des Unternehmens gehören könnte. Dieses Modell könnte ein Kandidat für das Event im April sein, genaue Details dazu sind aber auch noch nicht bekannt.