Nokia X20 – neue Serie mit Android11 und 6GB RAM – Nokia wird am 8. April die neuen Modelle präsentieren und hat bereits offiziell zu einem Event eingeladen. Was genau man dort enthüllen wird, ist aber noch nicht bekannt, es sollen wohl aber drei neue Nokia Smartphones werden. Unter anderem wird es Nokia G10, das Nokia X10 und auch das Nokia X20 geben – zu letzterem Smartphone gibt es nun auch einige weitere Details.

Bei mysmartprice schreibt man dazu im Original:

Nokia is working towards the launch of three new smartphones that include: Nokia G10, Nokia X10, and the Nokia X20. The company has already scheduled an event on April 8 at 8:30 pm IST (3 pm GMT), where it is expected to announce these three handsets. In the past few days, several leaks have revealed the details of these devices, thanks to the benchmark listing and certifications. Now, in a latest development, the Nokia X20 smartphone has appeared in the Geekbench database. The Geekbench listing confirms some hardware specs the Nokia X20 will offer.