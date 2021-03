Offiziell: ASUS ROG 5 wird am 10. März vorgestellt – ASUS hat die ROG Serie als Gaming Smartphones konzipiert, die vor allem mit Leistung und Gaming Features überzeugen. Das wird sicher auch wieder beim neuen ROG 5 so sein und Fans müssen gar nicht mehr lange warten, denn das Unternehmen hat die Vorstellung der neuen Geräte bereits angekündigt. Das offizielle ROG Phone 5 Launch Event wird am 10. März um 12 Uhr stattfinden. Natürlich gibt es wie immer keine Live-Veranstaltung, sondern einen Livestream, über den man diese Vorstellung mit verfolgen kann.

Der Livestream ist hier zu finden:

Bisher gibt es allerdings noch recht wenige Details zu den neuen Geräten und auch die Einladung verrät bisher wenig, was ASUS für die neuen ROG 5 Modelle an Technik und Features plant.

Allerdings sind die Modelle wohl bereits auf Geekbench zu sehen gewesen und haben dort richtig gute Leistungswerte erzielt. Dazu verrät der Eintrag, dass die Modelle wohl 18GB RAM bekommen werden, das wäre ein wirkliches HighEnd Gerät, denn so viel RAM gibt es auch bei den Topmodellen auf dem Markt bisher nicht. Als Prozessor kommt der Snapdragon 888 SoC zum Einsatz. Vie mehr Power geht derzeit auf dem Markt nicht und ASUS setzt wieder auf das komplette Paket.

Die richtig guten technischen Daten werden sich aber sicher auch wieder beim Preis niederschlagen. Das ASUS ROG 3 kam in 2020 zum Preis von 1099 Euro auf dem Markt und war damit nochmal etwas teurer als die meisten Topmodelle der anderen Anbieter. Man kann daher wohl auch beim ROG 5 davon ausgehen, dass die Preise weiter bei mehr als 1.000 Euro liegen werden, möglicherweise in diesem Jahr sogar noch etwas höher. Wer richtige Gaming-Power auf dem Smartphone haben will, muss also etwas tiefer in die Tasche greifen.