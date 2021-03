OnePlus 9R 5G – Budget OnePlus, aber wohl vorerst nicht für den deutschen Markt – Am 24. März wird OnePlus offiziell die neue OnePlus 9 Serie vorstellen und in diesem Jahr könnte es noch ein weiteres Modell neben OnePlus 9 und 9 pro geben: das OnePlus 9R 5G.

Das OnePlus 9R soll dabei ein Budget Phone werden, dass preislich etwas unter dem normalen OnePlus 9 liegt und daher auch etwas weniger Technik bietet. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht, aber sowohl einige Experten haben bereits Details geleakt als auch Pete Lau hat bereits Andeutungen gemacht. Es scheint also sehr sicher, dass ein OnePlus 9R kommen wird – aber noch nicht, mit welcher Technik und es ist auch unklar, ob man ein weiteres Event dafür abhalten wird.

Bisher hat nur OnePlus in Indien die Modelle angeteasert, daher scheint es aktuell so, als würde man das OnePlus 9R 5G vorerst nur in Indien bekommen. Es soll auch einen Tag vorher wohl bereits vorgestellt – das spricht alles dafür, dass man es nicht international launchen wird. Es kann aber natürlich durchaus sein, dass die Geräte später dann auch noch auf dem deutschen Markt starten werden, sicher ist das aber bisher nicht.

Auch bei der Technik streiten sich die Experten bisher noch. Unklar ist beispielsweise, welcher SoC eingesetzt wird. Es könnte der Snapdragon 870 Prozessor werden, aber auch der Mediatek Dimensity 1000+ wobei die meisten Stimmen für den Mediatek SoC sprechen. Das ist auch deswegen durchaus plausibel, weil die Snapdragon Chipsätze aktuell sehr rar sind und das Unternehmen den Bedarf kaum decken kann. Insgesamt gibt es also noch einiges, was ONePlus morgen rund um das OnePlus 9R 5G vorstellen kann.