OPPO Find X3 – offizielle Vorstellung am 11. März – Das neue OPPO Find X3 wird wohl das kommende Topmodelle bei OPPO werden und neben dem Find X3 wurde auch bereits ein Find X3 pro angteasert. Das Unternehmen hat dazu bereits einige Details veröffentlicht und nun gibt es auch einen offiziellen Termin für die Vorstellung. Am 11. März werden die Geräte offiziell vorgestellt und da auch die deutsche Presse eingeladen ist, wird es die Geräte mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Deutschland zu kaufen geben.

Das Lauch Event ist hier zu finden:

Datum: Donnerstag, 11. März 2021

Uhrzeit: 12:30 Uhr

Ort:https://oppo.cplus.live/event/find-x3-serie

Allerdings wird der Stream wohl nicht frei verfügbar sein, sondern auf Einladung. Das Unternehmen macht es also etwas spannend.

Technisch kann man wohl den neuen Snapdragon 888 Prozessor erwarten, den man derzeit in den meisten Topmodellen in 2021 findet. Dazu gibt es eine Dual-Primary Kamera als Hauptkamera und es bleibt abzuwarten, welche Funktionen diese Technik erlaben wird. Man kann aber davon ausgehen, dass OPPO wieder sehr auf die Kameratechnik fokussiert und daher richtig gute Qualität zu erwarten ist.

Evan Blass hat dazu auch einen Blick auf das Zubehör geleakt. OPPO wird die Find X3 Serie demnach auch mit Ladegerät und Kopfhörern verkaufen – das ist aktuell ja keine Selbstverständlichkeit mehr.

Die erwarteten technischen Daten der Find X3 Modellreihe

Oppo Find X3 Pro: 6.7-inch 3216×1440 AMOLED display with 120Hz refresh rate, Snapdragon 888 CPU with 12GB RAM and 256GB ROM, 50MP Wide (f/1.8) + 50MP Ultra-Wide (f/2.2) + 13MP Periscope (f/2.4) + 5MP (f/3.0) rear shooter, 32MP (f/2.4) selfie camera, 4500 mAh battery, under-display FPS, 163.4x74x8.3mm, 193g.

Oppo Find X3 Neo: 6.5-inch 2400×1080 AMOLED display with 90Hz refresh rate, Snapdragon 865 CPU with 12GB RAM and 256GB ROM, 50MP Wide (f/1.7) + 16MP Ultra-Wide (f/2.2) + 13MP Tele (f/2.4) + 2MP Macro (f/2.4) rear shooter, 32MP (f/2.4) selfie camera, 4500 mAh battery, under-display FPS, 159.3x74x7.99mm, 184g.

Oppo Find X3 Lite: 6.44-inch 2400×1080 AMOLED display with 90Hz refresh rate, Snapdragon 765G CPU with 8GB RAM and 128GB ROM, 64MP Main (f/1.79) + 8MP Ultra-Wide (f/2.25) + 2MP Macro (f/2.4) + 2MP rear shooter, 32MP (f/2.4) selfie camera, 4300 mAh battery, under-display FPS, 159.3x74x7,9mm, 180g.

Video: Find X3 pro – the movie