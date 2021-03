OPPO Find X3 Pro startet ab 30. März für 1149 Euro – OPPO hat das neue Topmodell OPPO Find X3 pro offiziell vorgestellt und bereits beim Preis wird deutlich, dass man sich hier mit den Premium-Modellen der anderen Hersteller messen will. Zielgruppe sind also die Kunden eines Samsung Galaxy S21 ultra oder eine Huawei P50 pro+. Das merkt man auch am Preis, mit knapp 1150 Euro ist das Find X3 pro eines der teuersten Modellen des Anbieters. Dafür hat das Unternehmen dann auch eine ganze Reihe von HighEnd Technik verbaut – angefangen beim SoC über das Display bis hin zur Kamera und dem Aufladen.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

OPPO setzt mit seinem Billion Color Find X3 Pro einen neuen Standard in Sachen Smartphone-Exzellenz. Find X3 Pro strotzt vor branchenführenden Highlights und glänzt mit seinem 10-Bit-Farbmanagementsystem mit Vollpfad und dem True Billion Color Display. Nicht eine, sondern zwei Milliarden-Farben-Flaggschiff-Kameras nehmen Ihnen den Atem, während die unmögliche Kurve des Telefons und das Space Age-Design hochwertig und elegant aussehen. Mit dem Flaggschiff Qualcomm® Power und dem erstklassigen VOOC Flash Charging schafft eine Harmonie von Highlights eine perfekte Symphonie und setzt einen neuen Standard. „Wir haben uns von den Tiefen des Kosmos, von der Zukunft und der Vergangenheit inspirieren lassen, um OPPO Find X3 Pro zu liefern, das sich nahtlos in Ihr Leben einfügt und es gleichzeitig für neue Welten öffnet. Jeder Millimeter von innen und außen ist so konzipiert, dass er kraftvoll und flexibel ist, eintaucht und immer schöne Emotionen mit Milliarden-Farben-Brillanz auslöst “, sagte Lie Liu, Präsident von Global Marketing, OPPO.

Beim Design fällt vor allem das organisch integrierte Kameramodul auf. OPPO nennt dies „Impossible Curve“ und hat das Modul nicht abgesetzt, sondern mit einer geschwungenen Form in die Rückseite integriert.

Die technischen Daten der Kamera:

Quadkamera-System,

Duo-Hauptkamera: IMX766 Sensor, Weitwinkel mit 50 Megapixeln, f/1.8 (Sensorgröße: 1/1.56“, Pixelgröße: 1,0 µm),

Ultraweitwinkel-Kamera mit 50 MP, f/2.2 (Sensorgröße: 1/1.56“, Pixelgröße: 1,0 µm), 13-MP-Telekamera f/2.4 mit 2x optischem Zoom,

3-MP-Mikroskopkamera f/3.0

Bisher gibt es noch keine Tests mit der neuen Kamera des OPPO Find X3 pro, aber man kann davon ausgehen, dass der IMX766 Sensor hervorragende Arbeit leistet und daher auch insgesamt das Kamerasetup wohl auf den vorderen Plätzen bei den besten Kamerahandys zu finden sein wird.

Offiziell gehen die Modelle ab dem 30. März in den Handel.