Poco X3 pro – so sollen die neuen Smartphones aussehen – Das normale Poco X3 gibt es bereits für um die 270 Euro zu kaufen, aber das Unternehmen scheint auch noch eine Pro-Version naschieben zu wollen um die normalen Geräte in einigen Bereichen technisch aufzuwerten. Bisher war allerdings zum Poco X3 pro nicht sehr viel bekannt. Auf Twitter wurden nun die Render der neuen Modelle veröffentlicht und damit bekommen interessierte Nutzer bereits einen gute Eindruck von den neuen Geräten.

Vor allem die Rückseite setzt sich von vielen anderen Geräten ab, denn die Hauptkamera ist mittig angebracht und das sieht man mittlerweile nur noch selten. Dazu ist die Kamera in einem runden Modul integriert, welches wiederum ein quer verbautes rechteckiges Kameramodul enthält und die Linsen selbst sind kreuzförmig angeordnet – Poco hat also beim X3 pro das Design des normalen X3 wieder aufgenommen und möglicherweise auch noch etwas verbessert. Direkt Unterschiede zur normalen Kamera im X3 sieht man aber auf den ersten Blick nicht. Allerdings zeigt der Schriftzug über der Kamera nur noch 4(MP Auflösung für die Kamera – beim normalen X3 waren es noch 64MP gewesen. Das Poco X3 pro scheint also etwas weniger Auflösung bei der Hauptkamera zu haben – bleibt abzuwarten, wie Poco dieses Setup erklären wird.

Technisch gesehen sollen die Modelle mit einem 120Hz AMOLED Display kommen und auf den Snapdragon 860 Prozessor setzen. Eine Bestätigung dafür gibt es bisher aber noch nicht. Unklar ist auch, wann genau die neuen Smartphones in Deutschland zur Verfügung stehen werden.