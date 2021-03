Samsung Galaxy A40, A41 und 42 günstig kaufen – mit Vertrag und ohne im Preisvergleich – Das A40 erinnert optisch an das Galaxy A50. Die Rückseite schimmert je nach Lichtspiegelung mit einem ansehnlichen Regenbogeneffekt. Gerade in der grellen Korall-Farbe sieht das äußerst schick aus. Es hätte alles so schön sein können, wenn die Rückseite nicht aus günstigem Kunststoff bestehen würde. Durch das aalglatte Plastik ist die Heckpartie äußerst rutschig, unschöne Fingerabdrücke und kleine Kratzer entstehen schnell. Eine Kosteneinsparung offenbart sich zudem sofort: Der Fingerabdrucksensor ist in alter Tradition auf der Rückseite untergebracht, nicht wie beim A50 unter dem Display.

Mittlerweile gibt es mit dem Galaxy A41 auch einen Nachfolger mit besserer Technik. Die Modelle haben eine Dreifach-Kamera bekommen und der Fingerabdruck-Sensor ist in das Display gewandert.

Aktueller Deal beim Galaxy A41

03.02.2021 – Samsung Galaxy A41 für 1 € Zuzahlung + Blau Allnet L (5 GB mit 21,6 Mbit/s) für 15,49 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 372,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 1 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 373,76 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 15,57 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 199 € idealo-Preis für das Smartphone) => 7,28 € monatlich

Samsung Galaxy A40, A41 und 42 – ohne Vertrag im Preisvergleich

Das Samsung Galaxy A40 (und auch die neuen Galaxy A41 und A42) ist inzwischen bei fast allen Händlern als freies Gerät ohne Tarif und Handyvertrag zu haben. Die Preise sind dabei aber recht unterschiedlich – man findet häufig auch Sonderangebote und Deals, die den Einstieg sehr günstig machen.

Schnellüberblick:

Für den kompletten Preisvergleich gibt es bei Idealo den Überblick über alle Anbieter*. Wer etwas mehr Geld ausgeben möchte, findet mittlerweile das Samsung Galaxy A50 auch bereits sehr günstig. Die preiswerte Variante ist das Galaxy A20e.

01.03.2021 – Zum Start in den März sind sich die Händler recht einige. Das Galaxy A42 5G wird bei fast allen Anbieter mit deutlichem Rabatt für 251 Euro angeboten. Das ist nochmal billiger als in den Vorwochen.

14.01.2021 – Saturn und Mediamarkt bietet die Galaxy A42 5G Modelle derzeit zum Preis von 329 Euro an und damit sehr nah am Einstiegspreis zum Marktstart. Bei Amazon sind die Preise für die Galaxy A42 5G bereits gesunken und man bekommt die Smartphone ohne Handyvertrag dort derzeit ab 275 Euro.

01.12.2020 – Im Dezember gehen die Preise für das Galaxy A41 ohne Tarif und Vertrag deutlich nach unten. Man findet die Geräte aktuell bei den meisten Anbietern ab 186 Euro – viele Unterschiede gibt es dabei kaum.

06.11.2020 – Saturn und Mediamarkt listen die Modell in dieser Woche ab 225 Euro und damit leicht über den Preisen der Vorwochen. Bei Amazon ist das Samsung Galaxy A41 dagegen mittlerweile sogar für unter 200 Euro zu bekommen.

28.09.2020 – Bei Saturn und Mediamarkt sind die Preise wieder auf 221,89 Euro gesunken. Amazon bietet das Samsung Galaxy A41 sogar nicht etwas billiger an und listet die Smartphones zu einem Preis von 219,90 Euro.

14.09.2020 – Mediamarkt und Saturn haben die Preise für das aktuelle Samsung Galaxy A41 ohne Handyvertrag erhöht. Die Preise liegen nun bei 239.99 Euro. Amazon ist etwas billiger und bietet die Smartphones ab 224,90 Euro an.

07.09.2020 – Der September lässt beim Galaxy A41 die Preise purzeln. Man bekommt die Smartphones ohne Vertrag derzeit bei fast allen Anbieten einheitlich für 206,02 Euro – egal ob Amazon, Mediamarkt oder bei Saturn.

17.08.2020 – Auch in dieser Woche gibt es beim Preis für das Samsung Galaxy A41 ohne Tarif und Vertrag keine Bewegung: alle größeren Anbieter listen die Smartphones ab 238,41 Euro.

10.08.2020 – Preislich gesehen sind sich die meisten Anbieter in dieser Woche einig: das Galaxy A41 ist ab 238,41 Euro zu haben und zwar sowohl bei Saturn, Amazon als auch Mediamarkt.

27.07.2020 – Im Juli sind die Preise für das Galaxy A41 ohne Vertrag gesunken und man findet die Smartphones bei Amazon ab 235 Euro. Saturn und Mediamarkt liegen etwas darüber und bieten das Galaxy A41 ab 262 Euro an.

22.06.2020 – Das Galaxy A41 ist derzeit bei Amazon ab 261 Euro zu haben. Bei Saturn und Mediamarkt wird das A41 ohne Handyvertrag ab 275 Euro gelistet. Damit ist das Modell nur unwesentlich billiger als das Galaxy A51 und eventuell sollte man daher direkt zu etwas größeren Version greifen.

28.04.2020 – Mittlerweile hat Samsung das Galaxy A41 offiziell vorgestellt und man bekommt die Modelle ei allen Händlern. Saturn und Mediamarkt listen die Modelle ab 289 Euro, Amazon ist etwas günstiger und liegt bei 287 Euro für das Galaxy A41 ohne Handyvertrag.

07.04.2020 – Auch in dieser Woche gibt es bei Amazon das Galaxy A40 ohne Handyvertrag ab 199 Euro. Bei Saturn und Mediamarkt ist der Preis etwas billiger geworden, dort findet man die Modelle derzeit ab 209 Euro.

23.03.2020 – Saturn und Mediamarkt listen das Galaxy A40 ohne Vertrag zu einem Preis von 199 Euro. Bei Amazon findet man es etwas teuerer, dort liegen die besten Angebote bei 215 Euro.

07.01.2020 – Saturn und Mediamarkt bieten das Galaxy A40 aktuell ab 220 Euro an und damit etwa 10 Euro billiger als Ende Dezember. Bei Amazon scheinen die Galaxy A40 derzeit aus dem Shop genommen worden zu sein – warum auch immer.

23.12.2019 -Kurz vor Weihnachten fällt die Marke von 200 Euro für die Geräte und man bekommt das Galaxy A40 bei Amazon für 199 Euro. Saturn und Mediamarkt sind weiterhin bei 229 Euro Kaufpreis.

12.12.2019 – In dieser Woche sind die Preise für das Galaxy A40 um etwa 5 Euro gesunken. Bei Amazon findet man die Smartphones ab 209 Euro, bei Saturn und Amazon sind die Modelle fpr 214.99 Euro zu haben.

02.12.2019 – Auch im Dezember fällt die Marke von 200 Euro beim Samsung Galaxy A40 ohne Handyvertrag bisher noch nicht. Die Geräte kosten bei Amazon 209 Euro und bei Mediamarkt und Saturn bleibt der Preis bei 214 Euro. Dennoch sind die A40 für den Preisbereich von Handys um 200 Euro nach wie vor sehr interessant.

18.11.2019 – Preislich gesehen hat sich wenig geändert. Das Samsung Galaxy A40 ist bei Amazon weiterhin ab 205 Euro zu finden und bei Saturn und Mediamarkt liegt die Preise etwa 10 Euro darüber.

04.11.2019 – In dieser Woche liegt der günstigste Preis für das Galaxy A40 ohne Handyvertrag ab Amazon bei knapp 205 Euro. Mediamarkt und Saturn sind 10 Euro teurer und bieten die Handys ab knapp 215 Euro an.

29.10.2019 – In dieser Woche bietet Amazon die Galaxy A40 ohne Vertrag wieder für unter 200 Euro an. Der Preis liegt bei 197,87 Euro. Saturn und Mediamarkt listen die Geräte dagegen weiterhin ab 215 Euro.

22.10.2019 – Die Tiefstpreise gibt es in dieser Woche leider nicht mehr. Amazon listet das Galaxy A40 wieder für um die 205 Euro und bei Saturn und Mediamarkt wurden die Preise wieder auf 215 Euro für die Smartphones erhöht.

10.10.2019 – Saturn und Mediamarkt haben im Oktober eine Sonderaktion für das Galaxy A40 gestartet und bieten die Modelle ab 179 Euro an. Bei Amazon findet man die Smartphones derzeit ab etwa 205 Euro.

09.09.2019 – Im September ist die Marke von 200 Euro endlich nach unten durchbrochen und man findet Modelle bei Amazon ab 194 Euro. Saturn und Mediamarkt sind dagegen etwas teurer geworden und führen die Galaxy A40 ab 229 Euro.

28.08.2019 – Auch Ende August liegen die Preise für das Galaxy A40 bei Amazon weiterhin bei 206 Euro und damit immer noch über 200 Euro. Mediamarkt und auch Saturn listen die Smartphones dagegen etwas billiger und bieten die Geräte ab 208 Euro an.

22.08.2019 – Preislich gesehen gibt es in dieser Woche eher wenig Veränderungen beim Samsung Galaxy A40. Bei Amazon kosten die Modelle weiterhin 206 Euro und bei Mediamarkt und auch Saturn findet man die Geräte ab etwa 219 Euro.

13.08.2019 – Preislich gesehen hat sich in dieser Woche recht wenig getan. Amazon bietet die Galaxy A40 ohne Handy-Vertrag weiterhin ab 205 Euro an. Mediamarkt und Saturn halten die Preise ebenfalls stabil und man findet dort die Smartphones weiterhin ab 219 Euro.

07.08.2019 – Wir nähern uns der Marke von 200 Euro. Amazon listet die Modelle mittlerweile ab 205 Euro und Saturn und Mediamarkt sind nicht viel teurer, bei beiden Händlern findet man die Geräte ab 219 Euro. Es bleibt also spannend, wann das Samsung Galaxy A40 zum ersten Mal unter 200 Euro zu haben sein wird.

29-07.2019 – Die Preise für das Galaxy A40 ohne Handyvertrag scheinen Urlaub zu machen, denn auch in dieser Woche gibt es kaum Bewegung. Amazon listet die Modelle weiterhin ab 207 Euro und damit immer noch etwas über der Marke von 200 Euro. Saturn und Mediamarkt sind nicht viel teurer, bei beiden Händlern findet man die Geräte ab 219 Euro.

15.07.2019 – In dieser Woche gibt es bei Amazon die Modelle weiterhin ab 207 Euro und damit immer noch etwas über der Marke von 200 Euro. Saturn und Mediamarkt sind nicht viel teurer, bei beiden Händlern findet man die Geräte ab 219 Euro.

02.07.2019 – Im Juli startet das Samsung Galaxy A40 ohne Vertrag bei Amazon mit 207 Euro. Saturn und Mediamarkt sind nicht viel teurer, bei beiden Händlern findet man die Geräte ab 217 Euro. In den nächsten Wochen werden die Preise aber sicher noch etwas mehr schwanken.

Samsung Galaxy A40, A41 und 42 – mit Vertrag im Preisvergleich

Das Galaxy A40 ist bei vielen Mobilfunk-Anbieter im Bundle zu haben und man bekommt die Geräte mit Vertrag teilweise bereits für unter 200 Euro monatlich. Hier macht sich der geringe Kaufpreis der Modelle positiv bemerkbar, denn dadurch können auch billigere Preise mit Vertag realisiert werden.

Samsung Galaxy A40 mit Vertrag O 2 Free M

34,99€ monatl. Rate (48 Monate)

einmalige Zahlung 93,98€

20GB mobile Daten

Allnet-Flat

Eu-Roaming inklusive

Samsung Galaxy A40 mit Vertrag 1&1 LTE M

ersten 12 Monate 18 ,99€ , danach 38,99€

, danach 38,99€ 5GB mobile Daten

Allnet-Flat

Eu-Roaming inklusive

Samsung Galaxy A40 mit Vertrag Vodafon Red S

34,99€ ersten 12 Monate, danach 44,99€

9,90€ einmalige Zahlung

8GB mobile Daten

Allnet-Flat

Eu-Roaming inklusive

Vodafon Pass auswählbar

