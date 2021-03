Samsung Galaxy A52 und A72 starten ab 349 Euro – Samsung hat gestern die neuen Modelle der A-Serie offiziell vorgestellt und bietet gleich 3 Modelle an, die ab 349 Euro zur Verfügung stehen. Neben dem Samsung Galaxy A52 gibt es auch das Galaxy A52 5G und das neue A72. Für das Galaxy A72 zahlt man dabei 449 Euro.

Wie der Name schon andeutet, unterstützt das Galaxy A52 5G. Die beiden anderen Modelle können dies nicht, das Galaxy A72 bietet derzeit auch keine zusätzliche Version, mit der man 5G nutzen können. Fir A52 5G Version ist etwa 80 Euro teurer als die normale Variante – der 5G Aufpreis ist also nach wie vor recht deutlich.

Im Vergleich zum Vorgänger wurde vor allem die Kamera aufgewertet. Diese ist nun immer eine Quad-Cam, die Werte unterscheiden sich aber. Es gibt zwar in allen Modellen einen 64MP Hauptsensor, das Galaxy A72 bringt aber auch noch ein 8MP Teleobjektiv mit.

Das Unternehmen schreibt selbst zur neuen Kamera:

Vielseitige Möglichkeiten – Die Quad-Kamera des Galaxy A72 liefert lebendige Fotos und Videos mit einer Auflösung von 64 Megapixeln. Dank 4K Video Snap kann der Nutzer Bilder mit acht Megapixeln aus 4K-Videos extrahieren. Die Szenenoptimierung greift auf eine künstliche Intelligenz zurück, um für rund 30 verschiedene Szenarien eine geeignete Einstellung zu wählen.

Scharfe Aufnahmen bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen – Ganz egal, ob Nutzer einen neuen Tanzschritt filmen oder einen Trick auf Skateboard festhalten – die optische Bildstabilisierung ermöglicht, dass Bilder und Videos auch unter wackeligen Bedingungen scharf und stabil bleiben. Auch schwierige Lichtverhältnisse spielen dank des intelligenten Nachtmodus nur noch eine Nebenrolle, der in einer dunklen Umgebung die Multi-Frame-Bearbeitung nutzt, um mehrere Aufnahmen zu einem Foto zusammenzufügen, das dadurch nicht nur hell, sondern auch scharf wird.

Fotos und Videos machen eine Menge Spaß – Mit AR Emoji und Eigene Filter können Nutzer ihren Inhalten eine persönliche Note verliehen. Zudem können im Fun-Modus2 AR-Filter von Snapchat direkt in der Kamera-App genutzt werden.

Die technischen Daten der neuen Kamera im Galaxy A52 und A72

Der Akku bietet in den A52 Modellen 4500 Watt, im Galaxy A72 sogar 5.000 Watt. Die Aufladung ist in allen Smartphone mit 25 Watt möglich. Android 11 ist direkt von Haus aus mit an Bord und es gibt eine IP67 Schutzklasse für einen bessere Schutz gegen Spritzwasser und Staub.

Preise starten ab 349 Euro

Modell Verfügbare Farben Preis (alle Preise UVP) Galaxy A52 128 GB, 6 GB RAM Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black, Awesome White 349 Euro Galaxy A52 256 GB, 8 GB RAM Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black, Awesome White 409 Euro

Modell Verfügbare Farben Preis (alle Preise UVP) Galaxy A52 5G 128 GB, 6 GB RAM Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black, Awesome White 429 Euro Galaxy A52 5G 256 GB, 8 GB RAM Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black, Awesome White 489 Euro

Modell Verfügbare Farben Preis (alle Preise UVP) Galaxy A72 128 GB, 6 GB RAM Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black, Awesome White 449 Euro

Die neuen Modelle sind dabei ab sofort verfügbar, eine Vorbestellung oder eine Wartezeit gibt es erfreulicherweise nicht.

