Samsung Galaxy S20 FE 5G Version gestartet – vorerst aber nur in Indien – Die aktuellen Galaxy S20 FE Modelle unterstützen zwar Geschwindigkeiten bis 1,6Gbit/s im Download, aber das nur im LTE Netz. Die aktuellen Versionen sind also reine LTE Varianten. Das könnte sich zukünftig ändern, denn das Unternehmen hat in Indien bereits einen Samsung Galaxy S20 FE Version auf den Markt gebracht, die mit dem Snapdragon 865 Prozessor ausgestattet ist und nun auch 5G Verbindungen unterstützt.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Samsung, Indiens vertrauenswürdigste Smartphone-Marke, hat heute in Indien die 5G-Variante der Galaxy S20 Fan Edition auf den Markt gebracht, die mit dem Qualcomm Snapdragon 865-Chipsatz ausgestattet ist. Mit der Einführung des Galaxy S20 FE 5G möchte Samsung die Leistung von 5G auf das beliebteste Flaggschiff bringen und den Verbrauchern die beste Auswahl im erschwinglichen Premium-Segment ermöglichen. „Bei Samsung stehen die Verbraucher im Mittelpunkt unseres Handelns. Unsere Kunden gaben uns eine hervorragende Resonanz auf die im vierten Quartal 20 eingeführte Galaxy S20FE LTE-Version. Aufbauend auf seinem Erfolg bringen wir Galaxy-Fans das Galaxy S20 FE 5G mit der Leistung von Snapdragon Processor und 5G. Neben der Leistung der Superlative bietet das Galaxy S20 FE 5G alle Flaggschiff-Innovationen zu einem erschwinglichen Preis. Die Markteinführung ist ein Beweis für unsere konsequenten Bemühungen, unseren tausendjährigen Verbrauchern das Beste zu bieten, damit sie das tun können, was sie lieben “, sagte Aditya Babbar, Senior Director und Leiter Mobile Marketing bei Samsung India.

Unklar ist bislang, was das Unternehmen für die internationalen Märkte plant. immerhin dürfte das Galaxy S21 FE in wenigen Monaten auch auf den Markt kommen, ob es sich daher lohnt, auch in Deutschland die S20 FE 5G Version noch anzubieten, bleibt eher fraglich. Bisher gibt es zumindest noch keine Preise und auch keinen Termin für einen möglichen Start hierzulande.

Die Unterschiede der Galaxy S20 Modelle im Überblick

Modell Samsung Galaxy S20 (5G) Samsung Galaxy S20 Plus (5G) Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Display 6,2 Zoll 120 Hertz Infinity-O-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 563 ppi) 6,7 Zoll 120 Hertz Infinity-O-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 525 ppi) 6,9 Zoll 120 Hertz Infinity-O-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 511 ppi) Betriebssystem Android 10 mit One UI 2 Android 10 mit One UI 2 Android 10 mit One UI 2 Hauptkamera - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom;



- 64-MP-Telezoom- (f/2,0);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8);



- 3x Hybrid-Zoom



- bis zu 30x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom;



- 64-MP-Telezoom- (f/2,0);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8);



- ToF-Sensor



- 3x Hybrid-Zoo



- bis zu 30x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video; - 108 MP Standard-Zoom (f/2,4);



- 48-MP-Telezoom (f/3,5);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/2,2);



- ToF-Sensor;



- 4 bis 5x-optischer Zoom;



- 10x Hybrid-,Zoom;



- bis zu 100x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video Frontkamera - 10 MP (f/2,2);



- 4K 60 fps Video - 10 MP (f/2,2);



- 4K 60 fps Video - 40 MP (f/2,2) mit Pixelbinning auf 10 MP;



- 4K 60 fps Video Prozessor Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Arbeitspeicher 8/12 GB RAM LPDDR5 8/12 GB RAM LPDDR5 12/16 GB RAM LPDDR5 Interner Speicher 128 GB (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (nur 5G mit großer Speicheroption) (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (per microSD-Karte erweiterbar) Akkukapazität 4.000 mAh 4.500 mAh 5.000 mAh Konnektivität Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (nur Sub 6 GHz), TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD), Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Sonstiges Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Abmessungen 151,7 x 69,1 x 7,9 mm 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 166,9 x 76 x 8,8 mm Gewicht 163 g 186 g 220 g Farben Cloud Pink, Cloud Blue, Cosmic Gray Cloud Blue, Cosmic Gray, Cosmic Black



Cosmic Gray, Cosmic Black



Preis (UVP) ab 899 Euro / 999 Euro (5G) ab 999 Euro/ 1.099 Euro (5G) ab 1.349 Euro

