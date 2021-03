Samsung Galaxy S20 FE – kommt einer 2021er Version? – Samsung hatte die Galaxy S20 FE Modelle einige Monate nach dem Start der Serie nachgeschoben, um die Attraktivität der Topmodelle noch etwas zu steigern und die wichtigsten Funktionen zu einem günstigeren Preis anbieten zu können. Das scheint auch geklappt zu haben, dass das S20 FE hat die normalem Galaxy S20 fast komplett bei allen Händlern ersetzt. Nun scheint Samsung nochmal ein Update nachschieben zu wollen, denn es gibt eine Zertifizierung, die nach einem Galaxy S20 FE 2021 aussieht und mit neuer Modellnummer und Android 11 direkt von Haus aus kommt. Das wäre eine Überraschung, denn bisher hat Samsung die Modelle meistens im Jahrestakt aktualisiert, aber derzeit probiert das Unternehmen viel aus – denkbar wäre ein solches Zwischenupdate also schon.

Bei Sammobile schreibt man dazu im Original:

As many of you are aware, the Galaxy S20 FE and Galaxy S20 FE 5G are identified by model numbers SM-G780F and SM-G781B, respectively. Therefore, the SM-G780G model number should correspond to an LTE variant and it’s possibly meant for a few select markets. The new variant probably won’t have too many differences compared to the ongoing models, given their similar model numbers, but it should ship with the latest version of Android out of the box.