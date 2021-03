Samsung Galaxy S21 ultra – im Kameratest schwächer als der Vorgänger – Die Kamera-Experten bei DXOmark haben etwas länger gebraucht, bis auch der Test der Kamera um Premium-Modell Galaxy S21 ultra online ist, aber nun wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Dabei gibt es auch gleich eine Überraschung, denn das Galaxy S21 ultra kommt nur auf eher schwache 121 Punkte im Kameratest und liegt damit sogar 5 Punkte hinter der Kamera des Vorgängers Galaxy S20 ultra.

Bei DXOmark schreibt man dazu:

Mit einer Gesamtpunktzahl von 121 für DXOMARK-Kameras liefert das Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) eine gute Kameraleistung, liegt jedoch etwas hinter den besten Wettbewerbern im Ultra-Premium-Segment zurück. Unerwarteterweise liegt es mit 126 Punkten auch unter dem Vorgänger S20 Ultra 5G. Die Fotowertung von 128 ist 16 Punkte niedriger als die des Huawei Mate 40 Pro + mit dem höchsten Rang. Während das Samsung viele Dinge gut macht, gibt es in den meisten Testkategorien Verbesserungspotenzial, insbesondere wenn man die Top-End-Kameraspezifikationen berücksichtigt.

Dabei ist die Kamera selbst zwar von den Werten gleichauf mit dem Vorgänger, aber es gibt beim Galaxy S21 ultra Punktabzüge beim Zoom und auch bei den Videoaufnahmen. Beim Zoom merkt man wohl deutlich, dass das 103 mm-äquivalenten Periskop-Teleobjektivs durch ein Dual-Tele-Setup ersetzt wurde und man damit Qualität verschenkt hat. Im Endeffekt kommt das Galaxy S21 ultra daher nicht in die Top10 im Kameratest und landet hinter den Apple iPhone 12 Geräte und auch hinter dem Honor V30 pro aus dem letzten Jahr. Unter den Geräten mit den besten Kameras ist das S21 ultra damit nicht zu finden.

Das Ergebnis überrascht auch deswegen, weil in den meisten Nutzer-Tests und Reviews die neue Kamera durchaus gut abgeschnitten hat und auch gelobt wurde. Offensichtlich unterscheidet sich der Eindruck in der Praxis und die tatsächlichen technischen Werte der Kamera deutlich. Aber wie auch immer man es dreht: es kann natürlich nicht dem Anspruch von Samsung entsprechen, dass das Premium-Modell im Kamera-Bereich die Top-Rankings nicht erreichen kann. Das ist vor allem auch deswegen ein Problem, weil die Kamera wohl auch in weiten Teilen bei den kommenden Topmodellen vom dem Galaxy Z Fold 3 und dem Note21 zum Einsatz kommen wird.

Die technischen Daten der Galaxy S21 Smartphones

Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21 Ultra Display 6,2 Zoll, Infinity-O,



Dynamic AMOLED 2x,



bis zu 120 Hz, max. 1300 Nits 6,7 Zoll, Infinity-O,



Dynamic AMOLED 2x,



bis zu 120 Hz, max. 1300 Nits 6,8 Zoll, Infinity-O,



Dynamic AMOLED 2x,



bis zu 120 Hz, max. 1500 Nits Auflösung FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 421 ppi FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 394 ppi WQHD+ (3200 x 1440 Pixel), 515 ppi Prozessor Samsung Exynos 2100,



5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) Samsung Exynos 2100,



5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) Samsung Exynos 2100,



5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) Speicher 8 GB + 128 GB



8 GB + 256 GB 8 GB + 128 GB



8 GB + 256 GB 12 GB + 128 GB



12 GB + 256 GB



16 GB + 512 GB Hauptkamera Triple-Kamera:



12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2



12 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.76“, f/1.8



64 Megapixel (Tele), 1/1.72“, f/2.0





30-facher Space Zoom



8K-Video (16:9 Format, 24 fps) Triple-Kamera:



12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2



12 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.76“, f/1.8



64 Megapixel (Tele), 1/1.72“, f/2.0





30-facher Space Zoom



8K-Video (16:9 Format, 24 fps) Quad-Kamera:



108 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.33“, f/1.8



12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2



10 Megapixel (Tele1), 1/3.24“, f/2.4



10 Megapixel (Tele2), 1/3.24“, f/2.9





Hybrid Optical Zoom, 100-fach Space Zoom



8K-Video (16:9 Format, 24 fps) Frontkamera 10 Megapixel (Weitwinkel), 1/3.24“, f/2.2 10 Megapixel (Weitwinkel), 1/3.24“, f/2.2 40 Megapixel (Weitwinkel), 1/2.8“ f/2.2 Akku 4000 mAh,



Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden, Wireless Power Share 4800 mAh,



Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden, Wireless Power Share 5000 mAh,



Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden (15 Watt), Wireless Power Share Software Android 11,



Samsung One UI 3.1 Android 11,



Samsung One UI 3.1 Android 11,



Samsung One UI 3.1 Sicherheit Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor Verbindungen Bluetooth 5.0, NFC Bluetooth 5.0, NFC Bluetooth 5.2, NFC Internet WLAN a/b/g/n/ac/ax, HE80, LTE, 5G WLAN a/b/g/n/ac/ax, HE80, LTE, 5G WLAN a/b/g/n/ac/ax, Wifi 6E, HE160, LTE, 5G Sonstiges IP68, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM IP68, UWB, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM IP68, UWB, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM, Stift-Bedienung Maße und Gewicht 151,7 x 71,2 x 7,9 mm,



ca. 169 g 161,5 x 75,6 x 7,8 mm,



ca. 200 g 165,1 x 75,6 x 8,9 mm,



ca. 227 g Farben Phantom Gray, Phantom White, Phantom Pink, Phantom Violet Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet Phantom Silver, Phantom Black UVP 128 GB: 849 Euro



256 GB: 899 Euro 128 GB: 1049 Euro



256 GB: 1099 Euro 128 GB: 1249 Euro



256 GB: 1299 Euro



512 GB: 1429 Euro

Weitere Links rund um die Samsung Galaxy S21 Serie