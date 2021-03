Samsung Galaxy Xcover 5 – offizielles Render und die technischen Daten – Es gibt eine ganze Reihe von Neuigkeiten rund um die Outdoor Geräte Samsung XCover 5. Evan Blass hat die Front als Presserender veröffentlicht und bei anderen Leakern findet man bereits einen Blick auf die technischen Daten.

Erwartungsgemäß fallen die Daten eher mager aus, aber der Akku mit nur 3.000mAh wirkt dann doch etwas klein für ein Outdoorgerät und 5G wäre auch ein interessanter Zusatz gewesen. Allerdings ist das zu dem erwarteten geringen Preis wohl nicht machbar.

Nach dem ersten Leistungstest gibt es die neuen Galaxy Xcover5 nun auch zum ersten Mal in der FCC Zertifizierung und damit macht Samsung einen weiteren Schritt hin zur Markteinführung. In der Zertifizierung sind nun auch Hinweise zur Aufladung gegeben, die Geräte werden wohl 15 Watt unterstützen.

Bei mysmartprice schreibt man dazu im Original:

As per the FCC listing, the Galaxy XCover 5 also bears the same model number SM-525F, which will offer a 15W charging support. No other details are uncovered in this latest FCC certification, except the existence of 15W charging capability. On the Geekbench benchmark, the device had managed to score 182 points in the single-core CPU test and 1,125 points in the multi-core test. As far as the software on this smartphone is considered, it is most likely to run Android 11, as per the Geekbench.