Samsung Galaxy Z Flip 3 – 3 neue Farben erwartet – Samsung scheint mit den neuen Z Flip Modellen auch die Farbpalette etwas erweitern zu wollen und setzt auf einige neuen Akzente für das Äußere der Modelle. Konkret geht man bei Sammobile von diesen drei neuen Farben aus: light violet, green, black and beige. Unklar ist aber, ob das alle Farben sein werden. Die Z Flip 3 Modelle werden damit auf jeden Fall etwas mehr Farben anbieten als die Z Fold 3 Smartphones.

Im Original heißt es dazu:

We now hear that the Galaxy Z Flip 2 will be launched in a handful of new colors. They include light violet, green, black and beige. The Galaxy Z Fold 3 will be available in black and green at the very least, though there may be additional color options on offer as well.

Since both devices are slated to run One UI 3.5, it’s quite likely that they won’t arrive before the second half of this year. Whether Samsung launches both new foldables together at the same event remains to be seen.