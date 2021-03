Starlink: Elons Musks Satelliten-Internet startet auch in Deutschland – Nach dem Startschuss der Vorbestellungen werden jetzt auch die ersten Beta-Tester für den Dienst in Deutschland freigeschaltet. Allerdings wohl vorerst nur in Teilen, weitere Bereiche von Deutschland werden freigeschaltet, wenn die Zahl der Satelliten zunimmt.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Starlink is now available in limited supply in Germany! Initial beta service will be activated in parts of the western region and expand rapidly across the rest of the country. Users can expect to see data speeds vary from 50Mb/s to 150Mb/s over the next several months as we enhance the Starlink system. There will also be brief periods of no connectivity at all. As we launch more satellites, install more ground stations and improve our networking software, data speed , latency and uptime will improve dramatically.

SpaceX hat die Vorbestellungen für das Starlink Internet Programm gestartet und man kann nun in begrenzter Zahl Internet Anschlüsse über das neue Satellitennetz bestellen. Die Preise sind aber noch recht heftig: man zahlt 499 Euro für die Hardware um Verbindungen mit dem Satelliten-Netz aufnehmen zu können und 99 Euro monatlichen für den Service. Selbst die aktuellen Gigabit Internet Anschlüsse in Deutschland sind billiger. Dazu gibt es noch eine einmalige Servicegebühr von 59 Euro. Man kann aber davon ausgehen, dass die Preise noch sinken werden, wenn der Dienst breiter genutzt wird.

Auf der Webseite heißt es dazu:

Starlink is now delivering initial beta service both domestically and internationally, and will continue expansion to near global coverage of the populated world in 2021.

During beta, users can expect to see data speeds vary from 50Mb/s to 150Mb/s and latency from 20ms to 40ms in most locations over the next several months as we enhance the Starlink system. There will also be brief periods of no connectivity at all.

As we launch more satellites, install more ground stations and improve our networking software, data speed, latency and uptime will improve dramatically.