Vodafone Callya Freikarte: 60 Euro Bonus für die Callya Digital Tarife

Vodafone Callya Freikarte: Gewinnspiel für die ersten Aufladung gestartet – Vodafone hat für die kostenlosen Callya Prepaid Tarife eine neue Sonderaktion gestartet – zumindest für die Callya Digital Angebote. Mit dem aktuellen Gutscheincode bekommen neue Kunden direkt bei der Bestellung 60 Euro kostenloses Guthaben. Da Callya Digital 20 Euro monatlich kostet, bekommt man den neuen Tarif auf diese Weise in den ersten 3 Monaten kostenfrei und kann testen, ob die Freikarte zur eigenen Nutzung passt.

Die Aktion sieht wie folgt aus:

Angebot: CallYa Digital 60€ Startguthaben

CallYa Digital 60€ Startguthaben Start: 15.03.2021

15.03.2021 Laufzeit: Vorläufig 2 Wochen mit Option auf Verlängerung für weitere 2 Wochen

Vorläufig 2 Wochen mit Option auf Verlängerung für weitere 2 Wochen Voucher: BONUS60

BONUS60 Alle Callya Freikarten Tarifen gibt es direkt auf der Webseite von Vodafone*

Callya Digital ist dabei eine Prepaid Allnet Flat und eine kostenlose Freikarte – es gibt also eine monatliche Grundgebühr, aber keinen Kaufpreis, keine Aktivierungsgebühr und auch keine Versandkosten. In der Regel bekommt man eine Prepaid Freikarte ohne Guthaben (oder maximal mit 1 Euro Guthaben).

Wichtig: der Gutscheincode gilt nur für die Callya Digital Allnet Flat. Die anderen Vodafone Freikarten (es gibt ja doch einige) profitieren nicht davon. Das Guthaben gibt es auch nur, wenn man den Gutscheincode im Bestellprozess verwendet.

Alle Vodafone Prepaid Freikarten haben Zugriff auf das gut ausbaute 4G/LTE Netz von Vodafone und surfen mit maximalen Geschwindigkeiten von bis zu 500MBit/s. Sie sind damit derzeit die schnellsten Prepaid Tarife im LTE Netz. Mittlerweile ist auch der Zugriff auf 5G möglich, allerdings nur gegen einen Aufpreis von 2.99 Euro monatlich. Für die 5G Nutzung benötigt man darüber hinaus ein passendes 5G Smartphone sowie ein ausgebautes 5G Netz am eigenen Standort.

5G und unbegrenztes Datenvolumen bei der Vodafone Freikarte

Vodafone bietet mittlerweile für die Freikarte auch 5G an. Gegen einen monatlichen Aufpreis von 2.99 Euro kann man die Handykarten des Unternehmens auf 5G aufrüsten. Dann steht das komplette 5G Netz von Vodafone zur Verfügung. Für die Nutzung von 5G benötigt man aber neben der 5G Tarifoption auch einen 5G Netzausbau in der eigenen Region als auch ein 5G-fähiges Handy. Ob Vodafone am eigenen Standort bereits 5G anbietet, kann man am besten über die Netzausbaukarte von Vodafone abfragen.

Weniger gut sieht es beim Thema unlimitiertes Datenvolumen aus. Die Telekom hat bereits einen Prepaid Tarif im Angebot, der unbegrenztes Datenvolumen bietet. Mit dem MagentaMobil Prepaid Max kann man surfen, so lange man möchte, ohne das gedrosselt wird. Der Preis dafür liegt aber auch bei fast 100 Euro. Dieses Angebot ist daher nur für wenige Nutzer wirklich interessant. Das mag auch ein Grund dafür sein, warum Vodafone bei den Freikarten bisher auf solche Deals verzichtet. Es gibt aktuell noch keine Vodafone Callya Freikarte, die unbegrenztes Datenvolumen bietet und es sieht bisher auch nicht so aus, als würde hier zeitnah etwas kommen.

Alle Callya Freikarten Tarifen gibt es direkt auf der Webseite von Vodafone*

Mehr Details zu Freikarten und den Vodafone Callya Angeboten gibt es hier: kostenlose Sim | Vodafone Freikarte