Xiaomi Mi 10 und Mi 10T ohne Vertrag – die besten Preise im Vergleich

Xiaomi Mi 10 und Mi 10T ohne Vertrag – Die Xiaomi Mi 10 Serie bietet gleich eine ganze Palette an Handys und Smartphones, die im günstigen bis zum zum teuren Preisbereich alles im Angebot haben. Vom Xiaomi M 10 lite über die normalen Mi 10 und die Mi 10 ultra Modelle bis zum teuersten Mi 10 pro ist alles mit dabei. Ein wichtiger Punkt der Modelle ist dabei die Kamera. Diese bieten in den normalen Version ein Hauptobjektiv mit 108 Megapixeln Auflösung. Das ist derzeit die höchste Auflösung bei einer Handykamera und es bleibt abzuwarten, wann die Geräte von neueren Versionen hier abgelöst werden. Dazu ist auch 5G Unterstützung mit an Bord. Man bekommt also wirklich sehr viel Technik in den Modellen. Allerdings ist die Mi 10 Serie damit auch in vielen Bereichen sehr teuer. Fans, die eher an niedrigere Preise gewöhnt waren, hatten deshalb durchaus Probleme mit den Modellen. Dazu kommt, dass es Xiaomi Smartphones immer noch nicht bei allen Mobilfunkanbieter gibt – bei Angebote mit Vertrag ist man also auf wenige Anbieter begrenzt. Aber die Zahl der Discounter mit Xiaomi Smartphones wächst.

HINWEIS: Xiaomi bietet mittlerweile in der Mi 10 Serie eine ganze Reihe von Modelle an, die sich sowohl bei der Technik als auch beim Preis deutlich unterscheiden. Man sollte daher bei den Namenszusätzen GENAU hinschauen, welches Modell gemeint ist. Ebenfalls leicht zu verwechseln: Mi Note 10 und Mi 10 – die Geräte sind aber sehr unterschiedlich.

Xiaomi Mi 10 ohne Vertrag – die besten Preise im Vergleich

Schnellauswahl: Xiaomi Mi 10 ohne Vertrag

Den kompletten Preisvergleich gibt es bei Idealo (mit mehr Anbietern rund um das Xiaomi Mi 10).

13.03.2021 – Auch in dieser Woche liegen die Preise für das normalen Xiaomi Mi 10T relativ gleich bei 387 Euro über alle größeren Anbieter. Das Mi 10T lite ist bei Saturn und Mediamarkt als Deal zu haben und kostet dort nur noch 239 Euro. Das Xiaomi Mi 10 pro ist ebenfalls im Preis gesunken und man findet die Smartphones bei Amazon ab 465 Euro.

06.03.2021 – Die Preise für das Mi 10T bleiben bei günstigen 387 Euro und das Mi 10T lite ist sogar nochmal günstiger geworden. Sowohl bei Amazon, Saturn als auch bei Mediamarkt zahlt man nur noch 277 Euro für die Smartphone. Das Mit 10T pro ist aktuell ab 529 Euro zu bekommen und liegt damit etwas über den Preisen aus der Vorwoche.

27.02.2021 – In dieser Woche sind die Preise für das normale Mi 10T nochmal nach unten gegangen und man findet die Modelle bei fast allen Anbieter ab 387 Euro. Das mit 10T Lite ist bei Amazon ebenfalls günstiger geworden und ab 288 Euro zu bekommen. Für das Mi 10T pro zahlt man 501 Euro – es scheint nur noch eine Frage der Zeit, bis auch hier die Preise auf unter 500 Euro sinken. Das mag auch damit zusammenhängen, dass mittlerweile die Xiaomi Mi 11 Modelle angekündigt wurden.

20.02.2021 – In dieser Woche sind die normalen Mi 10T Modell deutlich billiger geworden. Bei Amazon bekommt man die Modelle ab 399 Euro, Saturn und Mediamarkt liegen bei 405 Euro. Das Mit 10T lite ist weiter ab 299 Euro zu bekommen. Das Mi 10T pro ist ebenfalls in der Sonderaktion und bei 549 Euro zu bekommen – hier ist der Preisunterschied im Vergleich zur Vorwoche nicht ganz so ausgeprägt.

13.02.2021 – Im Februar bekommt man das Mi 10T derzeit ab 459 Euro bei Saturn und Mediamarkt, sowie für 385 Euro und damit deutlich billiger bei Amazon. Das Mi 10T pro kostet bei Amazon 571 Euro und damit etwa 100 Euro mehr als die normale Version. Das MI 10T lite ist ab 299 Euro zu bekommen.

08.10.2020 – Die neuen Mit 10T sind bei Amazon gestartet und werden ab 499.90 Euro bzw. 599.90 Euro (Mi 10T pro) gelistet. Die Auslieferung erfolgt ab dem 23. Oktober.

21.09.2020 – Bei Amazon findet man derzeit das normalen Xiaomi Mi 10 ohne Vertrag ab 520 Euro. Bei Saturn und Mediamarkt liegen die Preises für dieses Smartphones bei 566 Euro. Das Mi 10 pro ist ab 895 Euro zu bekommen. Das Mi 10 lite ist das derzeit günstigste Modell der Serie und ab 279 Euro zu bekommen.