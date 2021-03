Xiaomi Mi 11 lite – Render und technische Daten geleakt – Das Xiaomi Mi 11 ist mittlerweile auf dem Markt, aber das Unternehmen plant neben einem Mi 11 pro auch noch eine Lite Version und viele Nutzer fragen sich daher, ob es sich lohnt, mit dem Kauf noch etwas auf das Mi 11 lite zu warten. Erfreulicherweise gibt es dazu nun auch mehr Informationen, denn sowohl die Bilder der neuen Modelle als auch wichtige technische Details sind geleakt. Wenn diese Daten stimmen, wird man sowohl beim Prozessor als auch bei der Kamera im Vergleich zu den normalen Modellen Abstriche machen müssen.

Bei 91mobiles schreibt man dazu im Original:

According to various leaks and reports, the Mi 11 Lite could be available in both 4G and 5G variants. The 5G variant of the phone is said to be powered by the Snapdragon 765G chipset, whereas the 4G version will be equipped with the Snapdragon 732G processor. The phone is said to feature an IPS LCD display with high refresh rate and FHD+ resolution. The rear mounted triple camera setup will feature a 64MP main sensor. The other key Mi 11 Lite specifications are expected to include up to 8GB RAM and a 4,150mAh battery that’ll support 33W fast charging.