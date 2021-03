Xiaomi Mi 11 ultra – weniger Leistung als das Black Shark 4 – Das Xiaomi Mi 11 ultra ist im Geekbench Leistungstest aufgetaucht und erreicht mit dem Snapdragon 888 Prozessor Werte von 1132 im Single Core Test und 3488 Punkten im Multi Core Test. Das ist richtig gut, reicht aber nicht ganz an die Werte des Black Shark 4 heran. Dort hat man noch einige Punkte mehr erzielen können. Dennoch dürfte es mit das leistungsfähigste Smartphone in den kommenden Monaten werden.

Es gibt neue Details zur Kamera und wenn diese stimmen, kann man sich auf die Bildqualität der neuen Mi 11 ultra wirklich freuen. Laut Leaker Ice Universe werden die Mi 11 ultra als erste Modelle den neuen 50 MP ISOCELL GN2-Sensor von Samsung bekommen. Samsung schreibt selbst zu den Leistungen des neuen Sensors:

Der 1 / 1,12-Zoll-ISOCELL GN2 ist ein äußerst vielseitiger Bildsensor, wenn es um Bildauflösungen geht. Mit 50 Millionen Pixeln mit einer Größe von 1,4 μm bietet das GN2 außergewöhnlich detaillierte Fotos in regulären Einstellungen. In Umgebungen mit wenig Licht wie in Innenräumen kann der Sensor mit der Vier-Pixel-Binning-Technologie ein größeres 2,8-μm-Pixel simulieren, um mehr Licht zu absorbieren und hellere und schärfere Bilder zu liefern.

Für diejenigen, die mehr Details in Fotos schätzen oder für Nachbearbeitungen wie das Zuschneiden von Bildern anfällig sind, bietet das GN2 die Option, Bilder mit einer Auflösung von 100 MP aufzunehmen. Im 100-MP-Modus ordnet das GN2 die Farbpixel mithilfe eines intelligenten Re-Mosaik-Algorithmus akribisch neu an und erstellt drei einzelne Ebenen mit 50-MP-Frames in Grün, Rot und Blau. Diese Bilder werden dann hochskaliert und zusammengeführt, um ein einzelnes Foto mit einer ultrahohen Auflösung von 100 MP zu erzeugen.