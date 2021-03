Xiaomi: neues Topmodell mit 200 Watt Aufladung soll im 2. Halbjahr kommen – Die Hersteller arbeiten derzeit intensiv an der Aufladetechnik der Smartphones und versuchen, mit immer mehr Watt immer schneller Energie in die Akkus zu pressen. Das ist bis zu einem gewissen Punkt auch notwendig, denn der Stromverbrauch der Modelle steigt durch große Bildschirme immer weiter und damit wachsen auch die Akkus. Wenn man die Smartphones dann nicht nur am Ladegerät verwenden will, braucht man Technik, die auch große Akkus sehr schnell auffüllen können.

Xiaomi scheint in diesem Jahr nun einen weitere Schritt gegen zu wollen, denn es gibt Hinweise, dass das Unternehmen bereits im zweiten Halbjahr ein Smartphone mit 200 Watt Schnellladen auf den Markt bringen will. Das wäre fast eine Verdopplung der aktuellen Wattzahlen beim Laden von Xiaomi Smartphones und könnte bedeuten, dass die Akkus der neuen Modelle in weniger als einer halbe Stunde voll sind.

Bei Gizmochina schreibt man dazu im Original:

Vor einigen Wochen wurde berichtet, dass ein neues Flaggschiff-Smartphone mit Unterstützung für 200-W-Schnellladung auf den Markt gebracht werden sollte. Ein neuer Bericht eines chinesischen Leakers zeigt nun, dass das Gerät von Xiaomi stammen könnte. Der Bericht fügt hinzu, dass das Flaggschiff-Smartphone von Xiaomi mit Unterstützung für 200-W-Schnellladetechnologie in der zweiten Hälfte dieses Jahres auf den Markt gebracht werden könnte. Es scheint, dass das Gerät derzeit optimiert wird.

Leider fehlen bisher noch Details, welches neue Modelle genau mit dieser Technik auf den Markt kommen wird. Möglicherweise ist es das Mi Mix 4, weil diese Modelle gerne als Technologieträger eingesetzt werden. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass die Geräte auf jeden Fall im Bereich der Topmodelle angesiedelt sein werden – Xiaomi wird diese neue Technik sicher nicht in einem günstigeren Smartphone verbauen und damit die Topmodelle etwas entwerten.

Dazu bleibt natürlich auch die Frage, wie Akku-schonend diese neue Technik ist und ob mit den hohen Watt-Zahlen bei der Aufladung nicht unter Umständen die Lebensdauer der Akkus beeinträchtigt wird. Genauere Details dazu wird es aber wohl erst geben, wenn das Unternehmen die Technik offiziell vorstellt.

Bild: Xiaomi Mi Mix Alpha Konzept