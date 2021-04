Android 12 – dritte Entwicklerversion wird verteilt – Google rollt gerade die dritte Version für Entwickler des neuen Android 12 aus und hat wieder einige neue Funktionen hinzugefügt. Die Version ist nach wie vor keine Variante des Betriebssystem, die für den normalen Einsatz gedacht ist, sondern nur zum Anpassen der neuen Funktionen. Bis zur finalen Version von Android 12 wird es auch noch etwas dauern.

Die Neuerungen dazu beschreibt Google wie folgt:

Wie angekündigt hat Google die Entwickler-Version für Android 12 offiziell freigeben und damit kann man jetzt bereits einen ersten Blick auf die neue Version bekommen und Entwickler können auch bereits die Funktionen aus dieser Version für ihre Apps testen. Die finale Version für den allgemeinen Einsatz wird aber erst im Herbst 2021 erwartet.

Der Fahrplan für die Entwicklung:

Der Download ist hier möglich:

Android 12 – Entwickler-Version soll ab 17. Februar zur Verfügung stehen – Bei Phonearena hat man die Release-Daten für Android 12 veröffentlicht und wenn die Angaben zutreffen, wird die neuste Android ab dem 17. Februar als Entwickler-Version zum Download zur Verfügung stehen. Angeblich soll auch bereits das Release-Datum der finalen Version am 2. September 2021 fix sein. Offizielle durch Google ist das bisher noch nicht bestätigt, aber es ist zumindest recht plausibel.

06.02.2021 – Android 12 – Google bereitet den Start der ersten Entwickler-Version vor – Die Android Fans werden langsam unruhig, denn im letzten Jahr hatte Google im Februar die erste Android 12 Developer Preview vorgestellt. Daher warten die Nutzer natürlich auch in diesem Jahr täglich auf eine entsprechende Version um zu sehen, was das Unternehmen mit der neusten Android Version für neue Features und Verbesserungen geplant hat.

Einen konkreten Termin für den Start gibt es natürlich weiterhin nicht, aber die „Android Beta Feedback“-App hat ein Update bekommen und das werten viele Experten als einen Hinweis darauf, dass Google endlich die Android 12 Developer Preview vorbereitet. Downloads zur neusten Version fehlen bislang noch, aber die Vorbereitung der App scheint ein gutes Zeichen, dass der Rollout bevorsteht.

Bei 9to5google heißt es im Original:

Google prompts you to uninstall the app following the conclusion of the year’s preview program. Users that kept it on their device were greeted with an update on February 4 to version 2.15-betterbug.external_20201211_RC02 — previously 2.11.

The Feedback app is currently unusable and does not explicitly hint at the Android 12 Developer Preview/Beta. That said, it’s a pretty good indication that it will be launching soon and most likely be available a month early again. Last year’s Android 11 DP was notable for starting in February instead of March.