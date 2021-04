Apple: iPad pro 2021 kommt mit dem neuen M1 Chip – Apple hat auf dem Spring-Event die neuste iPad pro Generation vorgestellt und bringt neben dem neuen M1 Prozessor für noch mehr Leistung nun auch endlich den 5G Support in den Cellular-Versionen. Damit kommt der Chipsatz, der bereits in den Mac Modellen verbaut ist, nun auch in die Tablets und soll dort für noch mehr Leistung sorgen.

Das Unternehmen schreibt selbst zum Prozessor im neuen iPad pro:

Das 8-Core CPU-Design bietet die weltweit schnellsten CPU Kerne in stromsparenden Chips und liefert damit eine bis zu 50 Prozent schnellere CPU-Leistung als der A12Z Bionic. Die 8-Core GPU ist eine Klasse für sich und liefert eine bis zu 40 Prozent höhere GPU-Performance. Mit dieser Kombination aus CPU- und Grafikleistung baut das iPad Pro seinen Vorsprung als das schnellste Gerät seiner Klasse weiter aus. Leistungsstarke benutzerdefinierte Technologien, darunter die 16 Core Apple Neural Engine der nächsten Generation, ein fortschrittlicher Bildsignalprozessor (ISP), eine einheitliche Speicherarchitektur mit hoher Bandbreite und bis zu 16 GB Arbeitsspeicher, ein doppelt so schneller Speicher und eine Kapazität von bis zu 2 TB machen das iPad Pro leistungsfähiger als je zuvor.

Daneben gibt es aber auch noch weitere Highlights: der Speicher umfasst nun bis zu 2 Terrabyte, es gibt als Anschluss Thunderbold und USB 4 und das neue Liquid Retina XDR Display soll nochmal besonders hell und kontrastreich sein. Apple hat also wirklich eine ganze Reihe von Technik in die neuen Profi-Modelle gesteckt.

Das neue 11″ und 12,9″ iPad Pro wird in den Farben Silber und Space Grau verfügbar sein. Das iPad Pro ist in Konfigurationen mit 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB und 2 TB erhältlich.

Das neue iPad Pro kann ab Freitag, 30. April in 31 Ländern und Regionen, darunter auch in Deutschland, bestellt werden. Das iPad Pro wird in der zweiten Maihälfte in den Apple Stores erhältlich sein. Das 11″ iPad Pro beginnt bei 879 Euro inkl. MwSt. für das Wi-Fi-Modell und 1.049 Euro inkl. MwSt. für das Wi-Fi + Cellular-Modell und das 12,9″ iPad Pro beginnt bei 1.199 Euro inkl. MwSt. für das Wi-Fi-Modell und 1.369 Euro inkl. MwSt. für das Wi-Fi + Cellular-Modell.