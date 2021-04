Apple: iPhone 12 (mini) jetzt auch in violett – Apple hat auf dem gestrigen Event eine ganze Reihe von neuer Technik vorgestellt, es gab aber auch eine kleine Überraschung, denn mit einer neuen Farbvariante für iPhone 12 und iPhone 12 mini hat niemand wirklich gerechnet. Das Unternehmen bietet die Modelle zukünftig auch in einem violetten Farbton an und ergänzt damit die Farbpalette um eine weitere Farbe, die es bisher für die Modelle so nicht gab. Preislich gesehen ändert sich nichts. Auch die violetten Modellen sind ab 799 Euro bzw. 899 Euro zu bekommen und damit auf dem identischen Preisniveau wie die anderen Farben.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Diese neue Farbe bringt die flachen Aluminiumkanten des iPhone 12 wunderschön zur Geltung, die farblich perfekt auf das präzisionsgefräste Glas der Rückseite abgestimmt sind. Beide Modelle verfügen über ein fortschrittliches Zwei-Kamerasystem, das leistungsstarke Funktionen für die rechnergestützte Fotografie und die hochwertigste Videoqualität in einem Smartphone bietet, über weiträumige All-Screen Super Retina XDR Displays mit OLED für ein helleres, intensiveres Seherlebnis und die Ceramic Shield-Front, die für den größten Fortschritt bei der Widerstandsfähigkeit des iPhone sorgt.

Die neue Farbe wurde allerdings wirklich nur für die normalen iPhone 12 und iPhone 12 mini Modelle angekündigt. Die iPhone 12 pro profitieren davon bisher noch nicht und es ist auch nicht bekannt, ob Apple für diese Geräte eine solche neue Farbe anbieten wird.

Technisch gesehen gibt es keine Änderungen zu den normalen iPhone 12 (mini) Modellen. Man bekommt also ein normales iPhone 12 – nur eben in einer neuen Farbvariante.

Die neuen iPhone 12 und iPhone 12 mini in Violett können ab Freitag, 23. April vorbestellt werden und sind ab Freitag, 30. April verfügbar. Daneben bietet Apple auch weiteres Zuebhör in der neuen Farbe an, man kann auf diese Weise auch aktuelle Modelle mit einem MagSafe Leder Case oder einer Lederhülle in Deep Violet, einem Silikon Case in Capri Blue, Pistachio, Cantaloupe oder Amethyst oder einem Leder Wallet in Arizona ergänzen-

Weitere Links rund um das iPhone