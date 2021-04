Apple Watch: wieder Akku-Probleme mit WatchOS 7.3.3 – Apple hat Ende März WatchOS 7.3.3 als Bugfix veröffentlicht und mittlerweile gibt es eine Reihe von Nutzer, die nach dem Update über deutlich gesunkene Akkulaufzeiten klagen. Das Update scheint bei einigen Geräte zu einem erhöhen Energieverbrauch zu führen, so dass sie teilweise bereits nach wenigen Stunden bereits leer sind.

Im Apple Forum schreibt ein Nutzer dazu:

I have an Apple Watch 6. I have not been having any battery challenges and I’ve been averaging 18 to 20 hours of battery life each day. Ever since the 7.3.3 update, I am getting approximately 7 to 8 hours of battery life. This is true even while I’m sleeping. I can go to bed with a 100% charge and wake up with the watch dead after seven hours. I’ve tried restarting the watch, and restarting my phone. I’ve unpaired the watch and repaired it. I’ve done a hard reset of the watch and paired it as a new watch.