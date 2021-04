Datenverbrauch 2020 – 175 Gigabyte monatlich pro Anschluss

Datenverbrauch 2020 – 175 Gigabyte monatlich pro Bundesbürger – DIe Bundesnetzagentur hat die Zahlen für das Festnetz-Internet in Deutschland für das Jahr 2020 veröffentlicht und wenig überraschend haben die Deutschen deutlich mehr Datenvolumen zu Hause genutzt. Insgesamt wurden in diesem Jahr 16 Milliarden Gigabyte Datenvolumen mehr als im Vorjahr genutzt, das entspricht einem Anstieg von mehr als 25 Prozent. Im deutschen Festnetz wurden insgesamt mehr als 76 Milliarden Gigabyte übertragen.

Pro Anschluss liegt der Datenverbrauch damit bei 175 Giga­byte. In 2019 waren es nur 142 Gigabyte gewesen. Allerdings nutzen pro Anschluss auch immer mehr Nutzer das Datenvolumen – in der Regel sind hinter jedem Festnetzanschluss gleich mehrere Geräte und mehrere Nutzer über den selben Anschluss online und auch Handys werden im heimischen WLAN sehr gerne eingesetzt um die mobile Datenflatrate zu schonen.

Die Gründe für den Trafficanstieg

Hintergrund für den gestiegenen Datenverbrauch ist natürlich die allgemeine Entwicklung – die Datenvolumina steigen bereits seit Jahren an und dazu die besondere Situation von Corona. Da tägliche Leben wurden in vielen Bereichen nach Hause verlagert und damit ist das Internet zu Hause für viele Nutzer ein wichtiger Kommunikationsbaustein mit der Umwelt. Das betrifft sowohl die Unternehmen (Homeoffice), Online-Weiterbildung über verschiedene Plattformen (offline Kurse wurden kaum noch angeboten) und natürlich auch die reine Kommunikation über Videokonferenzen und Telko-Systeme. Auch Unterricht wurde für längere Zeit oft nur als Homeschooling angeboten und der Kontakt mit den Lehrer erfolgt dann ebenfalls nur online und per Videokonferenz.

Im mobilem Bereich sieht es ähnlich aus, auch hier steigt das Datenvolumen jedes Jahr und Corona wird auch nochmal ein Push gegeben haben, die aktuellen Zahlen für 2020 fehlen aber noch.

In 2020 hatten viele Mobilfunk-Unternehmen kostenloses Datenvolumen verteilt. Monatlich gab es dann gleich mehrere Gigabyte Datenvolumen extra und gratis zum Tarif dazu – das hat wahrscheinlich den Datenverbrauch bei den Mobilfunk-Angeboten nochmal deutlich gepusht.

In diesem Jahr wird die Entwicklung sicher so weiter gehen. Die Corona Einschränkungen sind nach wie vor aktiv und zwingen zu digitalen Lösungen um direkt Kontakte zu vermeiden. Es wird daher wohl auch 2021 wieder mehr Datenverbrauch sowohl im Festnetz als auch mobil geben. Dazu kommt eventuell auch der Push durch 5G und die vielen Datenflat mit unlimitiertem Datenvolumen. Die Nutzung könnte daher in diesem Jahr sogar nochmal deutlich mehr ansteiegen als in den vergangenen Jahren.