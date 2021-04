Fitbit Luxe – Stress-Managment am Handgelenkt für 150 Euro – Fitbit hat mit dem Fitbit Luxe ein neues Fitness-Armband vorgestellt, dass vor allem auf Design setzt und neben den bekannten Sensoren auch eine neuen Ansatz zur Stress-Steuerung mitbringt. Das ganze ist in einem Edelstahl-Body verbaut und es gibt ein vergleichsweise großes AMOLED Display. Leider fehlt aber dafür das EKG. Vor allem beim Design setzen die Geräte durchaus Maßstäbe – das Armband ist also auch ein Lifestyle-Artikel.

Das Unternehmen schreibt zum Stress-Managment der neuen Geräte:

Nach Beginn der Pandemie ergab eine Umfrage, dass 50 Prozent der Menschen die physischen und psychischen Auswirkungen von Stress spürten.6 Mit Luxe stellt Fitbit seine relevanten Tools zur Stressbewältigung Millionen weiteren Benutzern auf der ganzen Welt zur Verfügung, indem sie sie zum ersten Mal zu Trackern bringen Zeit. Der 7 Fitbit Stress Management Score ist jetzt mit Luxe und allen verfügbaren herzfrequenzfähigen Geräten erhältlich und bietet eine tägliche Bewertung der Fähigkeit Ihres Körpers, mit Stress umzugehen, basierend auf Ihrem Aktivitätsniveau, Ihrem Schlaf und Ihrer Herzfrequenz. Als Fitbit Premium-Mitglied erhalten Sie eine detaillierte Aufschlüsselung Ihres Stressmanagement-Scores, einschließlich Informationen zu Ihrer Anstrengung, Ihren Schlafmustern und Ihrer Reaktionsfähigkeit.8 Premium-Mitglieder haben außerdem Zugriff auf eine Reihe von Workouts und fast 200 Achtsamkeitssitzungen von bekannten Marken wie Aaptiv, Aura , Breethe und Ten Percent Happier, um mit Stress umzugehen.9 Dazu gehört Deepak Chopras Mindful Method, eine exklusive Wellness-Kollektion, die für Premium mit mehr als 30 Sitzungen erstellt wurde, um eine Achtsamkeitspraxis zugänglicher zu machen. Fitbit führt vier neue Sitzungen in Mindful Method ein, die darauf abzielen, die Kraft des achtsamen Bewusstseins in viele reale Situationen zu bringen.

Man kann den neuen Fitbit Luxe bereits vorbestellen, die Auslieferung in Deutschland soll aber erst Ende Mai starten. Der Preis liegt bei 149.95 Euro und man kann dazu auch noch weitere Armbänder mit dazu bestellen, dann steigt der Preis noch weiter an. Bleibt abzuwarten, ob die Kunden bereit seit werden, diesen doch eher hohen Preis für die Smartphones zu bezahlen.