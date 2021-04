Gigaset: Nutzer berichten über Malware Probleme auf den Smartphones – Gigaset Smartphone mit Android scheinen derzeit Probleme mit der Sicherheit zu haben, denn viele Nutzer berichten über Apps, die laufen, obwohl sie nicht installiert wurden und über Werbung im Browser sowie veränderte Startseiten. Das sind meistens deutlich Anzeichen für Malware auf den Geräten und daher sind die Nutzer ziemlich verunsichert.

Im Google Forum dazu heißt es beispielsweise:

Ich habe ein Gigaset GS 270 und das gleiche Problem. Seit vorgestern ist zu easenf auch noch gem dazugekommen. Mein Avast Virenscanner meinte, da die App als Systemapp gespeichert ist, könne man sie nicht löschen, sondern nur deaktivieren. Das funktionierte aber nicht, da der deaktivieren-Button nur blass erschien und nich anklickbar war. Bitdefender erkennt das Problem auch und die App wird gelöscht. Zusätzlich kann man unter „Einstellungen“ ganz nach unten in die „Entwickleroptionen“ gehen und dort unter „aktive Dienste“ easenf, gim und die App namens update deaktivieren.

und ein anderer Nutzer schreibt:

Ich kann das Verhalten bei einem Gigaset GS180 bestätigen. Zusätzlich wurden heute folgende Apps installiert:- com.wagd.smarter – com.wagd.xiaoanHabe diese Apps deinstalliert.

Zusätzlich hatte ich in mehreren Browsern (Frirefox Klar, Opera, Firefox, Brave…) als Startseite eine Werbeseite zu irgendeinem Spiel. Musste alle Caches/ Daten von den Browsern löschen – so weit ok.