iPhone 12 (mini, pro und pro max) mit Vertrag im Vergleich – wo gibt es die Geräte am günstigsten? – Apple hat in 2020 gleich 4 iPhone 12 Modelle vorgestellt und mittlerweile reicht die Palette von neu benannten iPhone 12 mini über das normale iPhone 12 bis zum iPhone 12 pro und dem Premium-Modell iPhone 12 pro max. Dabei gibt es für alle Modelle mittlerweile 5G Anbindung mit richtig hohen Geschwindigkeiten für die mobile Datenübertragung, dazu ein neues Design und auch der neue A14 Bionic Prozessor steht für alle Modelle zur Verfügung. Die grundlegende Technik ist daher für alle Geräte der iPhone 12 Serie gleich.

Apple selbst schreibt zu den iPhone 12 pro Modellen:

„Das ist ein riesiger Entwicklungssprung für das iPhone. Es bietet das beste 5G-Erlebnis auf dem Markt und Nutzern, die das Maximum aus ihrem iPhone herausholen möchten, unsere fortschrittlichsten Technologien“, sagt Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing von Apple. „Jede bisherige Generation des iPhone hat verändert, was man von einem Smartphone erwartet, und jetzt, mit 5G, bietet das iPhone 12 Pro eine neue Generation an Leistung. Unsere enge Integration von Hardware und Software ermöglicht unglaubliche, rechnergestützte Fotografiefunktionen wie die Erweiterung des Nachtmodus auf mehr Objektive und die Unterstützung von HDR-Video mit Dolby Vision. Ein LiDAR-Scanner auf dem neuesten Stand der Technik bedeutet, dass die Benutzer AR wie nie zuvor erleben können. Außerdem unterstützt er die Kamera und ermöglicht einen schnelleren Autofokus bei schlechten Lichtverhältnissen und Porträts im Nachtmodus. Diese und viele weitere Möglichkeiten stehen für das beste iPhone-Lineup aller Zeiten.“

Unterschiede gibt es neben der Technik bei den neuen iPhone 12 Modellen vor allem auch beim Preis. Das iPhone 12 mini ist mit 778,85 Euro unverbindliche Preisempfehlung noch vergleichsweise günstig. Das iPhone 12 pro max kostet dagegen bereits in der billigsten Version 1217,50 Euro und wie immer steigen die Preise noch weiter an, wenn man mehr verbauten Speicher in den Modellen möchte. Diese hohen Preise schlagen sich natürlich auch bei den Angeboten für das iPhone 12 mit Tarif und Vertrag nieder. Die Mobilfunk-Anbieter müssen die Preise refinanzieren und daher liegen die Grundgebühren dann entsprechend höher. Man findet daher die iPhone 12 bisher noch kaum mit Tarifen unter 50 Euro monatlich. Dennoch gibt es natürlich Preisunterschiede zwischen den Angeboten und hier wollen wir immer aktuell günstige Deals rund um das iPhone 12 vorstellen.

iPhone 12 (mini, pro und pro max) mit Vertrag im Vergleich

10.04.2021 – Apple iPhone 12 (64 GB) für 49,95 € Zuzahlung + Vodafone Smart XL Aktion (+5) (30 GB mit 500 Mbit/s) für 39,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 999,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 49,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1.049,70 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 43,74 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 770,90 € idealo-Preis für’s Smartphone) => 11,62 € monatlich

17.02.2021 – Apple iPhone 12 (64 GB) für 149,95 € Zuzahlung Vodafone Smart L+ (15 GB mit 500 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 839,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 149,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 989,71 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 41,24 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet: 799 € idealo-Preis fürs Smartphone) => 7,95 € monatlich

Etwas günstiger sind aktuell die Vorgänger-Modelle iPhone 11 mit Vertrag zu haben. Daneben bietet Apple auch noch das iPhone XR mit Handyvertrag an. Noch billiger wird das iPhone SE ohne Tarif und Flatrate angeboten. Die technischen Unterschiede sind dann aber schon sehr deutlich.

Die Unterschiede zwischen den iPhone 12 Modellen

Wer sich nicht ganz sicher ist, welches Modell der iPhone 12 Serie das passende für die eigenen Nutzung ist, findet an der Stelle die technischen Daten der Geräte im Überblick. So sieht man sehr schnell, wo die Unterschiede liegen und was man für den Aufpreis für die jeweilige Modellereihe zusätzlich an Technik bekommt.

iPhone 12 mini: 131,5 x 64,2 x 7,4 mm, 135 g, 5,4 Zoll Display

iPhone 12: 146,7 x 71,5 x 7,4 mm, 164 g, 6,1 Zoll Display

iPhone 12 Pro: 146,7 x 71,5 x 7,4 mm, 189 g, 6,1 Zoll Display

iPhone 12 Pro Max: 160,8 x 78,1 x 7,4 mm, 228 g, 6,7 Zoll Display

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Display 5,4-Zoll OLED Super Retina XDR Display; 2.340 x 1.080 Pixel, 19,5:9, 476 ppi 6,1-Zoll OLED Super Retina XDR Display; 2.532 x 1.170 Pixel, 19,5:9, 460 ppi 6,1-Zoll OLED Super Retina XDR Display und 10-bit Farbtiefe; 2.532 x 1.170 Pixel, 19,5:9, 460 ppi 6,7-Zoll OLED Super Retina XDR Display und 10-bit Farbtiefe; 2.778 x 1.284 Pixel, 19,5:9, 458 ppi Prozessor A14 Bionic, 5 nm A14 Bionic, 5 nm A14 Bionic, 5 nm A14 Bionic, 5 nm RAM 4 GB 4 GB 6 GB 6 GB Flashspeicher 64, 128 oder 256 GB 64, 128 oder 256 GB 128, 256 oder 512 GB 128, 256 oder 512 GB Rahmen Aluminum Aluminum Edelstahl Edelstahl Kamera Weitwinkel: 12 MP f/1.6



Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad Weitwinkel: 12 MP f/1.6



Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad Weitwinkel: 12 MP f/1.6



Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad



Telezoom: 12 MP mit ƒ/2.2, 5x optischer Zoom, 12x Digital



LiDAR Scanner Weitwinkel: 12 MP f/1.6



Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad



Telezoom: 12 MP mit ƒ/2.2, 5x optischer Zoom, 12x Digital



LiDAR Scanner;



Sensor-shift optical image stabilization Frontkamera 12 MP mit ƒ/2.2m Smart HDR 3 mit Szenenerkennung, 4K Video

12 MP mit ƒ/2.2m Smart HDR 3 mit Szenenerkennung, 4K Video

12 MP mit ƒ/2.2m Smart HDR 3 mit Szenenerkennung, 4K Video

12 MP mit ƒ/2.2m Smart HDR 3 mit Szenenerkennung, 4K Video

Sonstiges Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5, IP68

Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5, IP68

Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5, IP68

Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5, IP68

Farben Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grün Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grün Gold, Silber, Graphit, Blau Gold, Silber, Graphit, Blau Abmessungen 131,5 x 64,2 x 7,4 mm 146,7 x 71,5 x 7,4 mm 146,7 x 71,5 x 7.4 mm 160,8 x 78,1 x 7,4 mm Gewicht 164 g 135 g 189 g 228 g Preis ab 778,85 Euro ab 876,30 Euro ab 1.120 Euro ab 1.217,50 Euro

Generell gilt: iOS 14 steht bei allen Modellen als Betriebssystem bereits und es gibt auch keine Unterschiede beim Betriebssystem hinsichtlich der iPhone 12 Geräte. Das betrifft auch die zuküpnftigen Updates. Alle Smartphones aus der iPhone 12 Reihe werden unabhängig vom Preis 5 Jahr mit Updates für das Betriebssystem versorgt. Bei der Software gibt es also KEINEN Unterschied zwischen den Modellen.

Video: die neuen iPhone 12 Modelle im Batterie-Test

