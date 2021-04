iPhone mini wird wohl 2022 eingestellt – Apple Analyst Ming-Chi Kuo hat neue Details zu kommenden iPhone Serien zusammengestellt und diesmal vor allem einen Blick in das nächste Jahr geworfen. Nach seinen Informationen plant Apple für 2022 wieder 4 neue iPhone Modelle, wird aber vor allem bei den Größen Anpassungen vornehmen. Das Lineup in 2022 soll laut Kuo aus 2 Modellen mit 6,1 Zoll Display bestehen und aus zwei Modellen mit 6,7 Zoll Bildschirm. Die aktuelle 5,4 Zoll Version fällt demnach weg, das iPhone Mini wird also durch eine größere Version ersetzt. Möglicherweise wird dennoch eines der Modelle als Mini auf den Markt kommen, es fällt dann aber trotz des Namens deutlich größer aus als die aktuelle iPhone 12 Mini Version. Ein wirklich kleines iPhone gibt es 2022 also nicht mehr, man müsste wenn dann zum iPhone SE greifen.

In diese Jahr ändert sich aber voraussichtlich nichts. Die iPhone 13 Serie in 2021 wird also weiterhin über ein iPhone mini mit kleineren Abmessungen verfügen. Wer diese Größe mag, sollte daher wohl dieses Jahr nochmal zuschlagen.

Auch bei der Kamera gibt es Neuerungen, es wird wohl einen 48MP Sensor in den Pro-Modellen in 2022 geben. Bei Macrumors zitiert man Kuo wie folgt:

In terms of pixel size, the ‌iPhone 12‌, iPhone 13, and new 2H22 ‌iPhone‌ are about 1.7um, 2um, and 1.25um, respectively. We believe that the new 2H22 ‌iPhone‌ may support direct 48MP output and 12MP (four cells merge output mode) output simultaneously. With 12MP output, the CIS pixel size of the new 2H22 ‌iPhone‌ increases to about 2.5um, which is significantly larger than the ‌iPhone 12‌ and ‌iPhone 13‌, and larger than existing Android phones, and close to the DSC level. We believe that the camera quality of the new 2H22 ‌iPhone‌ will elevate mobile phone camera photography to a new level.