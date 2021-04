LIDL Connect: 10 Gigabyte extra Volumen beim Kauf der Prepaid Allnet Flat – LIDL hat für die eigenen Prepaid Tarif eine neue Sonderaktion gestartet und pusht damit vor allem die Prepaid Allnet Flat und die Datentarife des Unternehmens. Bei beiden Angeboten gibt es aktuell 10 Gigabyte extra Volumen im ersten Mona mit dazu. Die Aktion gilt allerdings leider nur für neue Aktivierungen dieser Tarife und das Datenvolumen steht auch nur im ersten Monat zur Verfügung. Danach verfällt es ersatzlos und die Verbraucher nutzen dann nur noch das normale gebuchte Datenvolumen der Prepaid Allnet Flat oder Datenflat. Kostenlose Gespräche und SMS sind bei den Allnet Flat natürlich ebenso mit dabei. Die Aktion läuft vom 26.04.2021 bis zum 06.06.2021.

LIDL Connect nutzt das Mobilfunk-Netz von Vodafone und bietet Allnet Flat im Preisbereich von 7.99 Euro bis 17.99 Euro mit 3 bis 12 Gigabyte monatlichem Datenvolumen. Unbegrenztes monatliches Volumen gibt es leider nicht.

Das Unternehmen schreibt zur Aktion selbst in den FAQ:

Neukundenaktion vom 26.04.2021 bis zum 06.06.2021: Bei Neuaktivierungen in den Lidl Connect Smart & Data Tarifen im Aktionszeitraum wird das tarifgebundene Inklusiv-Volumen einmalig um +10 GB erhöht. Das zusätzliche Datenvolumen ist 4 Wochen gültig und verfällt am Ende des Nutzungszeitraums. Voraussetzung ist, dass der Tarif aktiv ist und das monatliche Entgelt abgebucht wurde. Bei Tarifwechsel in einen anderen Tarif oder wenn das Guthaben nicht abgebucht werden konnte, endet die Promotion. Die Buchung der +10 GB können bis zu 96 Stunden dauern. Sie werden per SMS über die Buchung informiert.