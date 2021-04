Nokia 6.3 oder 6.4 – neue Case-Bilder bestätigen die bekannten Leaks – In den letzten Wochen gab es zum Nokia 6.3 oder 6.4 relativ wenig Neues, aber nun sind neue Cases für die Modelle aufgetaucht, die das geleakte Design der Modelle bestätigen. Die Case-Hersteller haben meistens bereits die Abmessungen und Daten der Modelle um zum Marktstart auch bereits Hüllen und Schutzfolien parat zu haben. Daher kann man davon ausgehen, dass die Elemente der Modelle stimmen – die neuen Nokia werden also beispielsweise auf ein rundes Kameramodul setzen.

11.01.2021 – Nokia 6.3 oder 6.4 – erste Render-Entwürfe geleakt – Es gibt Hinweise auf den Nacherfolger der 6er Reihe bei Nokia, wobei bisher noch offen ist, welchen Namen die neuen Modelle tragen werden. An der Reihe wäre an sich das Nokia 6.3, möglicherweise uberspringt das Unternehmen aber diese Reihenfolge und geht gleich auf das Nokia 6.4 über. OnLeaks hat dazu auf der Basis der bisher bekannten Infos auf jeden Fall bereits Render-Entwürfe erstellt. Das sind allerdings noch keine offiziellen Grafiken – die realen Modelle können also auch noch abweichen.

Zu den technischen Daten schreibt man bei Voice:

Whatever its name, the successor of the Nokia 6.2 comes with a circa 6.45-inch flat display which features a water drop shaped notch and fits in a chassis that measures 164.9mm high, 76.8mm wide and 9.2mm thick (10.1mm with the rear camera bump). Slightly larger than the Nokia 6.2 and its smaller 6.3-inch display. Moving to the back, the upcoming new Nokia phone sports a quad camera system enclosed within a circular housing underneath where an ovoid shaped dual flash has been integrated. I don’t have any details regarding the camera specifications at this stage, but will post updates if I do learn anything in the coming weeks.