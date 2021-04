OnePlus 9 bei der Telekom – lange Lieferzeiten verärgern die Kunden – Die Telekom hatte als eines der ersten Unternehmen in Deutschland das OnePlus 9 im Angebot (sogar als Blindbox), aber mittlerweile beschwerden sich viele Nutzer, dass die Geräte aus dem März immer noch nicht geliefert wurden. im Forum sind (je nach Gerät) von Lieferfristen bis Mitte/Ende Mai angegeben, ein Moderator schreibt beispielsweise für das OnePlus 9 Pro 5G 256 GB (Stellar Black) von der 21. Kalenderwoche. Das wäre die Woche vom 24 bis 30. Mai 2021.

Das Problem dabei: viele Kunden haben die Geräte über die Early Bird Promotion bestellt und können nun den Bonus nicht nutzen, weil sie die Geräte noch nicht haben. Neben den langen Wartezeiten fällt daher wohl auch der Bonus weg.

Die Telekom selbst kann da wenig machen und spricht von Lieferproblemen durch OnePlus. Als Lösung dafür wird im Forum angeboten:

Variante Nummer 1: Ihr widerruft eure Verlängerung/eure Bestellung per Kontaktformular: https://www.telekom.de/kontakt/e-mail-kontakt/mobilfunk/widerruf-mobilfunk-vertrag-ohne-endgeraet

Dort steht zwar „ohne Endgerät“ ist aber dennoch für euch zuständig, da das Gerät separat storniert werden würde. Der Widerruf ist auch noch 14 Tagen möglich, da ihr das Endgerät ja noch nicht besitzt.

Ihr könnt rein theoretisch den Vertrag dann ohne Endgerät verlängern und das Smartphone direkt über den Hersteller beziehen.

Dort steht zwar „ohne Endgerät“ ist aber dennoch für euch zuständig, da das Gerät separat storniert werden würde. Der Widerruf ist auch noch 14 Tagen möglich, da ihr das Endgerät ja noch nicht besitzt. Ihr könnt rein theoretisch den Vertrag dann ohne Endgerät verlängern und das Smartphone direkt über den Hersteller beziehen. Variante Nummer 2: Ich ändere die Bestellung auf das OnePlus 9 Pro 5G 128 GB (Stellar Black). Das Modell ist aktuell noch lieferbar.

Variante Nummer 3: Wir warten gemeinsam bis das gewünschte Gerät verfügbar ist und fragen beim Hersteller nach, ob er eine Fristverlängerung in Hinblick auf die Aktion anbieten kann.

Eine Garantie, dass die Frist für die Boni verlängert wird, gibt es aber leider nicht. Wer also auf Abwarten setzt, hat dann möglicherweise doch keinen Bonus in der Hand.

Noch ärgerlicher: im Onelineshop von OnePlus wird das gleiche Modell versandfertig innerhalb von 24 Stunden angezeigt. Wer also direkt bei OnePlus bestellt, dürfte das gleiche Gerät innerhalb von wenigen Tagen in der Hand halten können – nur bei der Telekom muss man bis spät in den Mai warten.

Weitere Links rund um Oneplus 9