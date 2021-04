OnePlus: Verkäufe in Europa im ersten Quartal verdreifacht – OnePlus hat die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlicht und kann wieder auf ein sehr starkes Wachstum vor allem in Europa verweisen. Der Absatz der Modelle steigt in Europa um 388 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und der Umsatz immerhin um 286 Prozent. Damit baut das Unternehmen seine Marktanteile weiter aus und zwar vor allem im Bereich der Premium-Geräte.

Das Unternehmen schreibt selbst zu den Zahlen:

Das globale Technologieunternehmen OnePlus meldet einen starken Start in das Jahr 2021 in Europa mit einem beachtlichen Anstieg des Absatzes von 388 Prozent und einem Umsatzanstieg von 286 Prozent im ersten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahresquartal. Dieses Wachstum wird größtenteils von seiner Flaggschiff-Smartphone-Reihe angetrieben, die 65 Prozent zum Gesamtumsatz beiträgt, einschließlich der kürzlich eingeführten OnePlus 9 Serie. In Frankreich und Spanien erzielte das OnePlus 9 Pro herausragende Ergebnisse, unter anderem war es das meistverkaufte Smartphone auf Amazon am ersten Verkaufstag.

Nordeuropa schnitt am besten ab und leistete mit über 30 Prozent den höchsten Beitrag zum Umsatz der Region, dicht gefolgt von Westeuropa. Diese Leistung steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie des Unternehmens, die darauf abzielt, die Chancen in der nordischen Region, in Belgien und in den Niederlanden zu nutzen. Die Region Mittelosteuropa leistete ebenfalls einen gesunden Beitrag und landete auf dem dritten Platz, was den wachsenden Fokus von OnePlus auf diese Region mit strategischen Investitionen zum Ausbau der Präsenz in dieser Region unterstreicht. Bei den Ländern gehören Finnland, Deutschland und Großbritannien zu den drei umsatzstärksten Märkten.