Prepaid Allnet Flat – die aktuellen Deals und Sonderaktionen – Allnet Flat mit kostenlosen Gesprächen und SMS sowie einem integrierten Datenvolumen dominieren derzeit den Mobilfunk-Markt und haben lange Zeit den Prepaid Bereich sehr stark unter Druck gesetzt. Mittlerweile setzen aber auch fast alle Prepaid Anbieter auf diese Form der Tarife und bieten neben den Grundtarifen auch Prepaid Allnet Flat an. der Hauptunterschied zu den normalen Allnetflat ist dabei weiterhin die Abrechnung: für die Buchung einer Prepaid Allnet Flat muss das Guthaben vorher auf der Simkarte sein. Nur dann kann sie gebucht werden. Dazu haben Prepaid Allnet Flat fast immer einen Laufzeit von nur einem Monat oder 28 Tagen, Ausnahme sind hier die Prepaid Jahresflat die gleich für ein gesamtes Jahr fest gebucht werden.

In diesem Artikel stellen wir die aktuellen Sonderaktionen und Deals rund um diese Form der Allnetflat zusammen und werden auch immer die neusten Angebote nachtragen, so dass man hier immer die besonders günstigen Versionen der Prepaid Allnet Flat findet.

HINWEIS: Leider gibt es bisher noch kaum sinnvolle Angebote mit große Datenflat. Wer also unbegrenztes Datenvolumen zu den Tarifen sucht oder auch mehr als 10 Gigabyte Datenvolumen, hat bei den Prepaid Allnet Flat kaum Auswahl.

Prepaid Allnet Flat – die aktuellen Deals und Sonderaktionen

16.04.2021 – O2 bietet derzeit für die beiden größeren Prepaid Allnet Flat der O2 Freikarte bis zu 5 Gigabyte Datenvolumen pro Monat zusätzlich an. An den Preisen hat sich dabei nichts geändert. Die Allnet Flat sind dazu Freikarten, es gibt also weder Kaufpreis noch Versandkosten.

Auch ganz ohne Deals oder Sonderaktionen bietet aktuell ALDI Talk mit den besten Preis für eine Allnet Flat auf dem deutschen Markt. Man bekommt die komplette Flatrate mit 3 Gigabyte Datenvolumen und LTE25 derzeit für nur 7.99 Euro für 4 Wochen. Die Bestellung und die Buchung (und auch das Nachladen) kann dabei online erfolgen. Man ist also nicht auf eine ALDI Filiale in der Nähe angewiesen.

direkt zu den Flat von ALDI Talk*

Wer sich nicht sicher ist, ob sich eine Prepaid Allnet Flat wirklich lohnt, kann dies relativ einfach testen. Zum einen haben diese Angebot alle nur kurze Laufzeit und können daher (teilweise täglich) auch wieder beendet werden. Zum anderen gibt es Prepaid Allnet Flat auch ohne Kaufpreis, so dass man zumindest für die Anschaffung nichts bezahlt. Diese Freikarte gibt es im Prepaid Bereich schon länger und mittlerweile findet man auch Allnet Flat, die dieses Konzept nutzen. Mehr dazu: Vodafone Freikarte | O2 Freikarte | Netzclub Freikarte | kostenlose Sim im Überblick

Weitere Ressourcen zu den Prepaid Allnet Flat

Die billigste D-Netz Prepaid Allnet Flat

Wer auf die gute Qualität des D1 Netzes der Telekom setzt, findet in diesem Netz mit Congstar einen der größten Prepaid Anbieter auf dem deutschen Markt. Das Unternehmen setzt natürlich auch auf Allnet Flat und hat gleich mehrere Prepaid Flat Varianten dieser Art im Angebot. Man hat also sowohl beim Preis als auch beim Datenvolumen die Auswahl.

Die billigste Allnet Flat als Paket gibt es dabei ab 10 Euro (inklusive 3 Gigabyte Datenvolumen im Monat) und wer sich die Flat per Baukasten selbst zusammenbaut, zahlt sogar nur 7 Euro, dann aber auch nur mit 500MB Datenvolumen monatlich.

Wichtig allerdings: bei den Congstar Prepaid Allnet Flat sind KEINE SMS mit dabei. Wer also häufiger Kurzmitteilungen verschickt, ist bei diesem Angebot also eher falsch. Dazu gibt es bei Congstar bisher auch kein 5G und kein schnelles LTE – wer höhere Geschwindigkeiten als 25MBit/s nutzen will, ist ebenfalls beim Discounter verkehrt.

direkt zur Allnet Flat auf der Webseite von Congstar*

Die schnellste Prepaid Allnet Flat

Wer mit der Prepaid Allnet Flat richtig schnell surfen will, sollte sich die Allnet Angebote der Vodafone Freikarten anschauen. Dort unterstützt man LTE max mit Geschwindigkeiten von bis zu 500MBit/s und gegen Aufpreis (2.99 Euro pro 4 Wochen) gibt es auch 5G Verbindungen dazu. Viel mehr Speed gibt es derzeit bei keinem anderen Anbieter und auch die Laufzeittarife sind in der Regel nicht schneller.

Vodafone bietet die billigste Allnet Flat derzeit ab 9.99 Euro an. Das sind nur etwa 2 Euro Aufpreis im Vergleich beispielsweise zu ALDI und in der Regel ist das gute Vodafone Netz und der hohe Speed den Aufpreis durchaus wert. Die 5G Zusatzoption lohnt sich aber natürlich nur dann, wenn man auch 5G Netz vor Ort hat, das sollte man also vorher prüfen.

Alle Callya Freikarten Tarifen gibt es direkt auf der Webseite von Vodafone*

Die Prepaid Allnet Flat ohne Internet

Wer eine reine Allnet Flat für Gespräche will und keinen Wert auf den Internet-Zugang oder eine passende Datenflat legt, sollte sich die Angebote von Simquadrat anschauen. Das Unternehmen bietet eine reine Sprachflatrate in alle Netze (ohne SMS und Internet) für 4.99 Euro monatlich an. Im Vergleich zu günstigen Flat wie beispielsweise bei ALDI zahlt man also nochmal 3 Euro weniger, wenn man auf das Internet verzichtet.

Simquadrat ist dabei ein Anbieter aus dem O2/Telefonica Netz und bietet eSIM und normale Simkarte mit sehr flexiblen Tarifen an. Das Unternehmen setzt dabei auch auf 31 Tage Laufzeit (statt auf 4 Wochen / 28 Tage wie bei den meisten Anbietern). Das hört sich nicht nach einem großen Unterschied an, bedeutet aber auch, dass man die Flat pro Jahr einmal weniger buchen muss und damit einmal die 4.99 Euro spart.

direkt zur Allnet Flat auf der Webseite von Simquadrat*