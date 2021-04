Realme 8 – die normalen Modelle werden am 22. April vorgestellt – Realme geht bei der 8er Serie der Geräte einen interessanten Weg. Die Realme 8 pro sind bereits auf den Markt und erst jetzt stellt das Unternehmen auch die Standard-Version der neuen Smartphones vor. Konkret wird es am 22. April ein Event geben und die Geräte werden dann der Öffentlichkeit präsentiert. Spannend dürfte vor allem wieder der Preis werden, denn die Realme Modelle waren und werden wohl auch weiterhin mit die günstigsten Modelle mit 5G auf dem Markt sein.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

realme setzt damit das 5G Momentum fort und wagt mit der Vorstellung des realme 8 5G einen weiteren Sprung.

Damit wird realme zum Vorreiter in Sachen 5G und wird weitere Geräte zum 5G Portfolio hinzufügen. Mach dich bereit, mit dem realme 8 5G Geschwindigkeit bis in die Unendlichkeit zu erleben: Erstmals ist ein Smartphone auf dem deutschen Markt mit einem Dimensity 700 5G Prozessor und weiteren zukunftsweisenden Features ausgestattet, was das Smartphone-Erlebnis der Nutzer deutlich verbessern wird.

Die realme 8 5G Serie verspricht ein umfassendes Erlebnis für Smartphone-Nutzer und bringt nur das Beste.