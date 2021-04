Samsung Galaxy A82 bereits in der Google Play Console zu sehen – Samsung hat bereits mehrere Modelle der A-Serie mit einem Update versorgt. Es gibt inzwischen sowohl das neue Galaxy A32, das A52 und auch das Galaxy A72. Nun scheint wohl auch das Galaxy A8x ein Update zu bekommen, denn in der Google Play Console war das A82 bereits mit vielen Details gelistet und es gibt auch ein Bild der neuen Modelle. Dieses zeigt die Vorderseite und ist eher unspektakulär – das Galaxy A82 wird das gleiche Punch-Hole Display bekommen wie die anderen Modellen dieser Reihe auch.

Bei mysmartprice schreibt man dazu im Original:

Samsung Galaxy A Quantum 2 is widely believed to launch in most markets as the Samsung Galaxy A82 5G. To recall, the first Galaxy A Quantum phone was launched as a rebranded Galaxy A71. We have now spotted the Galaxy A Quantum 2 on the Google Play Console listing with the model codename “a82xq” and model number SM-A826S, which reaffirms that it will be called the Samsung Galaxy A82 5G. The listing reveals key Samsung Galaxy A82 5G specifications ahead of the phone’s launch, including the chipset, RAM, and display resolution.