Samsung Galaxy Book Pro erstmals mit Windows – Samsung hat gestern eine ganze Reihe von neuen Galaxy Books vorgestellt und bietet nun gleich 3 Modelle an: das normale Galaxy Book, das Galaxy Book Pro und das Galaxy Book Pro 360. Die beiden letzteren Modellen setzen dabei zum ersten Mal auf Windows 10 – man bekommt nun also auch Samsung Laptops mit Windows und damit dürften die Geräte für den Massenmarkt deutlich interessanter werden.

Das Unternehmen schreibt selbst zum Konzept der neuen Serie:

Die Galaxy Books sind in der Lage, Konnektivität, Mobilität und Produktivität in hohem Umfang zu unterstützen. Deshalb sind sie zum Launch mit LTE erhältlich. So ist Lernen und Arbeiten mit den Galaxy Books von unterwegs mobil und sicher möglich, unabhängig von einer bestehenden WLAN-Verbindung oder einem Hotspot. Damit eine hohe Leistung nicht zu Lasten der Portabilität fällt, ging es bei der Entwicklung der neuen Galaxy Books darum, einen leistungsstarken Prozessor in ein leichtes und dünnes Gehäuse zu bringen. Als Ergebnis der Partnerschaft mit Intel bekommen die Galaxy Books den Tiger Lake Chip der elften Generation. Um mobil arbeiten und lernen zu können, ist zudem die Akkulaufzeit wichtig. Die Galaxy Books können dabei auch einen langen Arbeits- oder Schultag überstehen.

Die Modelle sind jeweils noch in unterschiedlichen Varianten zu bekommen. Es gibt sie mit stärkeren Prozessoren und auch größeren Display. Insgesamt hat das Unternehmen damit mehr als 10 Varianten gleichzeitig auf den Markt gebracht – es dürfte für Nutzer nicht ganz einfach werden, an der Stelle den Überblick zu behalten.

Daneben gibt es auch noch ein absolutes Premium-Modelle unter dem Namen Galaxy Book Odyssey. Hier kommt zum ersten Mal die Nvidias GeForce RTX 3050 Ti GPU zum Einsatz und der Preis liegt bei 1399 Dollar.

Ab dem 14. Mai 2021 sind die Galaxy Books deutschlandweit bei Gerätefachhändlern sowie autorisierten Partnern erhältlich: Das Galaxy Book Pro 360 in der Farbe Mystic Silver, das Galaxy Book Pro in Mystic Blue und Mystic Silver und das Samsung Galaxy Book in Mystic Silver.