Samsung Galaxy S21 – Kamera nur auf Vorjahresniveau – Samsung hat mit der Kameratechnik bei den Galaxy S21 Modelle derzeit wenig Glück. Bereits die Hauptkamera im Spitzenmodell Galaxy S21 Ultra hat im Test eher enttäuscht und konnte bei den Spitzenplatzierungen nicht mithalten. Nun gibt es auch die Testergebnisse für die anderen Modelle im DXOmark Kameratest und die Ergebnisse liegen wenig überraschend nochmal unter den Werten der Ultra-Modelle. Sowohl Galaxy S21 als auch das S21+ kommen auf nur 116 Punkte im Test. Das ist doch deutlich von der Spitze entfernt, das Xiaomi Mi 11 ultra führt dieses Ranking mit 141 Punkten an. Die Galaxy S21 Modelle liegen also eher im Mittelfeld und das dürfte sich mit dem Anspruch von Samsung an die Serie wohl kaum vereinbaren lassen,

Dazu scheint es im Vergleich zum Vorjahr wenig Verbesserungen gegeben zu haben. Die Galaxy S20 Modelle mit dem Exynos Prozessor kommen ebenfalls auf 116 Punkte im Kameratest und das günstigere Galaxy S20 FE liegt mit nur 115 Punkten nur einem Punkt hinter den aktuellen Modellen. Ein Wechsel wegen der Kamera lohnt sich also auf jeden Fall derzeit nicht.

Bei DXOmarkt schreibt man dazu im Original:

Mit dem Video-Score des Samsung Galaxy S21 5G befindet es sich in den unteren Regionen der Datenbank, ähnlich wie Geräte wie das Xiaomi Mi 10T 5G und das OnePlus Nord. Die Hauptverbesserungsbereiche sind Lärm und Detail. Geräusche sind unter allen Aufnahmebedingungen gut sichtbar, einschließlich hellem Außenlicht. Währenddessen bleibt die Textur auch bei hellem Licht niedrig. Die Belichtung ist genau und die Glanzlichter bleiben gut erhalten, manchmal jedoch auf Kosten abgeschnittener Schatten. Der Weißabgleich ist im Allgemeinen genau, aber die Farben sind nicht gesättigt. Helle Hauttöne werden genau wiedergegeben, aber dunkle Hauttöne sind oft ungenau und können auch unter verlorenen Schattendetails leiden. Der Autofokus ist jedoch ziemlich schnell und genau.

Die Liste der Kritikpunkte ist lang:

Belichtungsinstabilitäten bei Standbildern

Hohes Rauschen in Standbildern, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen

Stills Details manchmal gering, besonders in Porträtszenen

Geringe Detailgenauigkeit bei langen Zoomverhältnissen

Rauschen hoch und feine Details in Videos niedrig

Videofarben werden häufig in Innenräumen und bei schlechten Lichtverhältnissen entsättigt

Bei schlechten Lichtverhältnissen gehen Schattendetails in Videos verloren

Zur Einordnung muss man natürlich auch sagen, dass die Galaxy S21 Modelle keine schlechte Kamera haben. Es reicht nur nicht für die Spitzengruppe aber dennoch kann man mit den Modellen wirklich gute Aufnahmen machen. Wer allerdings nach Modellen mit professioneller Handykamera sucht, ist bei der Galaxy S21 Serie in diesem Jahr falsch und sollte lieber bei anderen Kamerahandys ein passendes Gerät finden.

Die technischen Daten der Galaxy S21 Smartphones

Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21 Ultra Display 6,2 Zoll, Infinity-O,



Dynamic AMOLED 2x,



bis zu 120 Hz, max. 1300 Nits 6,7 Zoll, Infinity-O,



Dynamic AMOLED 2x,



bis zu 120 Hz, max. 1300 Nits 6,8 Zoll, Infinity-O,



Dynamic AMOLED 2x,



bis zu 120 Hz, max. 1500 Nits Auflösung FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 421 ppi FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 394 ppi WQHD+ (3200 x 1440 Pixel), 515 ppi Prozessor Samsung Exynos 2100,



5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) Samsung Exynos 2100,



5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) Samsung Exynos 2100,



5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) Speicher 8 GB + 128 GB



8 GB + 256 GB 8 GB + 128 GB



8 GB + 256 GB 12 GB + 128 GB



12 GB + 256 GB



16 GB + 512 GB Hauptkamera Triple-Kamera:



12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2



12 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.76“, f/1.8



64 Megapixel (Tele), 1/1.72“, f/2.0





30-facher Space Zoom



8K-Video (16:9 Format, 24 fps) Triple-Kamera:



12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2



12 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.76“, f/1.8



64 Megapixel (Tele), 1/1.72“, f/2.0





30-facher Space Zoom



8K-Video (16:9 Format, 24 fps) Quad-Kamera:



108 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.33“, f/1.8



12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2



10 Megapixel (Tele1), 1/3.24“, f/2.4



10 Megapixel (Tele2), 1/3.24“, f/2.9





Hybrid Optical Zoom, 100-fach Space Zoom



8K-Video (16:9 Format, 24 fps) Frontkamera 10 Megapixel (Weitwinkel), 1/3.24“, f/2.2 10 Megapixel (Weitwinkel), 1/3.24“, f/2.2 40 Megapixel (Weitwinkel), 1/2.8“ f/2.2 Akku 4000 mAh,



Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden, Wireless Power Share 4800 mAh,



Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden, Wireless Power Share 5000 mAh,



Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden (15 Watt), Wireless Power Share Software Android 11,



Samsung One UI 3.1 Android 11,



Samsung One UI 3.1 Android 11,



Samsung One UI 3.1 Sicherheit Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor Verbindungen Bluetooth 5.0, NFC Bluetooth 5.0, NFC Bluetooth 5.2, NFC Internet WLAN a/b/g/n/ac/ax, HE80, LTE, 5G WLAN a/b/g/n/ac/ax, HE80, LTE, 5G WLAN a/b/g/n/ac/ax, Wifi 6E, HE160, LTE, 5G Sonstiges IP68, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM IP68, UWB, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM IP68, UWB, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM, Stift-Bedienung Maße und Gewicht 151,7 x 71,2 x 7,9 mm,



ca. 169 g 161,5 x 75,6 x 7,8 mm,



ca. 200 g 165,1 x 75,6 x 8,9 mm,



ca. 227 g Farben Phantom Gray, Phantom White, Phantom Pink, Phantom Violet Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet Phantom Silver, Phantom Black UVP 128 GB: 849 Euro



256 GB: 899 Euro 128 GB: 1049 Euro



256 GB: 1099 Euro 128 GB: 1249 Euro



256 GB: 1299 Euro



512 GB: 1429 Euro

