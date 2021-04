Samsung Galaxy Z Fold Tab – Samsung arbeitet am faltbaren Tablet – Samsung hat derzeit bereits eine ganze Reihe von faltbaren Smartphones im Angebot und nun will man wohl noch einen Schritt weiter gehen und ein Tablet mit dieser Technik auf den Markt bringen. Das Galaxy Z Fold Tab soll dabei auf einen 3fache Faltung setzen und sich so vom Tablet auf Smartphone Größe zusammenklappen lassen und auch wieder zurück. Es gibt dann also zwei faltbaren Bereiche am neuen Tablet und das dürfte auch in Sachen Verarbeitungsqualität neue Herausforderungen bieten.

Bei Gizmochina schreibt man dazu im Original:

Das wichtigste Highlight des Galaxy Z Fold Tab ist neben seiner Dreifachfaltung die Unterstützung des Hybrid S Pen. Dieser Stift wird in wenigen Monaten neben dem Galaxy Z Fold3 sein Debüt geben. Leider haben wir keine Informationen zu diesem Bluetooth-fähigen Stift, außer dass er sich von den älteren S-Stiften unterscheidet. Schließlich wird das kommende dreifach gefaltete Tablet auch ein besseres UTG (ultradünnes Glas) aufweisen als die aktuelle Generation. Dieses neue verdickte verstärkte Glas wird im Nachfolger des Galaxy Z Fold2 eingeführt. Im Wesentlichen wird das Galaxy Z Fold3 ein Testfeld für Samsungs erstes Falttablett sein.

Bis die Modelle auf dem Markt sind, wird es wohl aber noch etwas dauern. Man geht bisher davon aus, dass die Tab frühestens im ersten Quartal 2022 in den Handel kommen können. Sollte es noch technische Probleme und Schwierigkeiten bei der Produktion geben, kann sich dies auch noch verschieben.

Leider gibt es bisher darüber hinaus recht wenige Hinweise, welche Technik Samsung für die neuen Galaxy Z Fold Tab plant. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass das Unternehmen wieder die beste Technik in die Modelle packt und es damit ein Premium-Tablet wird. Das wird sich dann wohl auch im Preis niederschlagen. Die Galaxy Z Fold Tab dürfte die teuersten Tables bei Samsung werden und die normalen faltbaren Smartphones des Unternehmens noch deutlich übertreffen.