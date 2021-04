Samsung: schnelles Laden mit 65 Watt scheint in Vorbereitung – Andere Anbieter wie OnePlus oder auch Xiaomi sind beim schnellen Laden schon länger in den Bereich von 50 bis 60 Watt und darüber hinaus. Samsung scheint nun auch nachziehen zu wollen, denn es wurde bei der BIS ein Ladegerät zertifiziert, das kabelgebundene Aufladen mit 65 Watt unterstützt. Das wäre bisher die höchste Leistung, die Samsung bei Smartphones anbietet. Man kann wohl dazu davon ausgehen, dass die Geräte wenn dann mit den kommenden Topmodellen vermarktet werden und da Samsung mittlerweile bei den Premium-Smartphones auf das Ladegerät verzichtet, wird man sie möglicherweise extra kaufen müssen. Das neue Ladegeräte bietet daher zwar viel Leistung, aber mit etwas Pech nur gegen Aufpreis.

Bei MySmartPrice heißt es dazu:

Samsung arbeitet angeblich an einem 65-W-Schnellladegerät. Das Ladegerät wurde bereits in der Vergangenheit auf einigen Zertifizierungswebsites entdeckt. Die neueste Entwicklung deutet darauf hin, dass der 65W beim Start in Indien erhältlich sein wird. Das 65-W-Schnellladegerät von Samsung hat die Zertifizierungswebsite des Bureau of Indian Standards (BIS) bestanden. Die Auflistung zeigt die Modellnummer (EP-TA865) des Schnellladegeräts. Zuvor wurde es auf der TÜV SUD-Zertifizierungswebsite entdeckt. Wir können davon ausgehen, dass kommende Samsung-Smartphones das 65-W-Schnellladen unterstützen. Derzeit bieten die meisten Samsung-Smartphones eine 25-W-Schnellladeunterstützung, wobei die höchste 45-W-Aufladung ist. Werfen wir einen Blick auf die BIS-Liste des Samsung 65W-Schnellladegeräts.