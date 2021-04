Smart Home Markt mit starkem Weihnachtsquartal – Die Analysten von IDC haben neue Zahlen zum Smart Home Absätze in Europa veröffentlicht und sehen vor allem im letzten Quartal 2020 ein deutliches Wachstum in diesem Bereich. Insgesamt wurden in diesem Quartal 12,2 Prozent mehr Geräte verkauft als im Jahr zuvor, die Corona Auswirkungen sind also in diesem Quartal nicht zum tragen gekommen.

„Nach einem negativen ersten Halbjahr 2020 erholte sich der Smart-Home-Markt und zeigte ein anhaltendes Wachstum und Interesse bei den Verbrauchern“, sagte Antonio Arantes, Senior Research Analyst für Smart-Home-Geräte in Westeuropa. „Smart-TVs, eines der Produkte, die zwischen Januar und Juni 2020 am meisten gelitten haben, haben den Trend des dritten Quartals 20 wieder aufgeholt und einen der größten Wachstumsbeiträge geleistet.“

„Der Smart-Home-Markt in Mittel- und Osteuropa (CEE) wuchs im Jahresvergleich um 6,4%, wobei Video-Unterhaltung der Haupttreiber war“, sagte Jan Prenosil, Senior Research Analyst für Smart-Home-Geräte in CEE. „Intelligente Lautsprecher verzeichneten ein solides Wachstum, vor allem in Russland, wo die Popularität lokaler Hersteller stetig wächst. Wir haben gute Ergebnisse in Kategorien erzielt, die sich auf andere Haushaltsprodukte wie Hausüberwachung und -sicherheit, Thermostate und Beleuchtung beziehen. Die Struktur der Haushaltsausgaben hat sich geändert während der Pandemie geändert und die Verbraucher konzentrierten sich mehr auf die Verbesserung ihrer Häuser. Dies führte zu einem erhöhten Interesse an intelligenten Geräten als Teil dieser Verbesserungen. „

Die Zahlen von IDC im Detail

Vor allem Google aber auch Amazon konnten von diesem Wachstum profitieren. Spannend ist auch, dass die chinesichen Anbieter wie Huawei oder Xiaomi in diesem Markt bisher noch nicht nennenswert vertreten sind. Vor allem Google konnte deutlich zulegen, Marktfürher in diesem Bereich bleibt aber weiter Amazon mit den Echo-Systemen. Beide Unternehmen können vor allem im TV Bereich punkten: Google Chromecast mit Google TV die AMazon Fire TV Serie sind hier Produkte, die gut ankommen. In Corona Zeiten haben viele Nutzer ihr Home TV Systeme neu aufgestellt und davon profitieren die beiden Anbieter.